Samuel Tomeček prehovoril o duševnom zdraví mužov: Po rozvode vyhľadal odbornú pomoc

Samuel Tomeček so svojou partnerkou a synčekom Tristanom

Foto: Instagram (samueltomecek)

Frederika Lyžičiar
Otvoril tému, o ktorej muži často mlčia.

Duševné zdravie mužov je téma, ktorá si zaslúži oveľa viac pozornosti. Niektorí muži svoje problémy dlho držia v sebe, no otvorený rozhovor môže byť prvým krokom k tomu, aby sa im uľavilo.

O tejto téme sa najnovšie otvorene rozpísal spevák a bývalý účastník speváckej súťaže Superstar Samuel Tomeček. Na Instagrame zverejnil osobné vyznanie, v ktorom sa dotkol mužského duševného zdravia, odbornej pomoci aj vnútorného pokoja. Dnes je už hrdým otcom synčeka Tristana a starostlivosť o psychiku vníma nielen ako niečo, čo robíme pre seba, ale aj pre ľudí, na ktorých nám záleží.

Samo Tomeček s rodinkou
Foto: Instagram (samueltomecek)

Téma duševného zdravia je mu veľmi blízka

Jún sa vo svete často spája so zdravím mužov. Čoraz viac sa však do popredia dostáva aj téma duševného zdravia, ktorá je pre mnohých mužov stále citlivá. Hovoriť o tom, že človek nie je v poriadku, priznať si únavu, smútok či vnútorný tlak, býva pre niektorých náročné.

Samuel Tomeček sa rozhodol túto tému otvoriť verejne a veľmi osobne. Neobišiel ani vlastnú skúsenosť a pomenoval veci tak, ako ich vníma dnes. „Jún bol mesiacom, ktorý sa vo svete spája so zdravím mužov a čoraz viac aj s témou duševného zdravia mužov. A mne je táto téma veľmi blízka,“ napísal.

 

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Spevák tak pripomenul, že aj muži môžu mať obdobia, v ktorých potrebujú pomoc, podporu alebo odborné vedenie. A že priznať si to neznamená zlyhať.

Rozvod bol pre neho zlomovým obdobím

Samuel Tomeček vo svojom vyznaní spomenul aj náročné obdobie po rozvode. Práve vtedy si uvedomil, že nie všetko sa dá zvládnuť len tým, že človek navonok pôsobí silno a tvári sa, že je všetko v poriadku.

„V živote som si prešiel obdobím, keď som po rozvode pochopil, že nie všetko sa dá zvládnuť len silou vôle, úsmevom navonok alebo vetou „som v pohode“. Musel som vyhľadať aj odbornú pomoc- a dnes to nevnímam ako slabosť, ale ako jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré som pre seba urobil,“ priznal otvorene.

 

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Odbornú pomoc nevníma ako slabosť

Tomeček zároveň prezradil, že už viac ako tri roky má vo svojom živote dvoch mentorov. Tí mu pomáhajú lepšie rozumieť sebe, vlastným emóciám, reakciám aj rozhodnutiam. „Už viac ako tri roky mám vo svojom živote aj dvoch mentorov, ktorí mi pomáhajú lepšie rozumieť sebe, svojim emóciám, reakciám, rozhodnutiam aj tomu, akým mužom chcem byť,“ uviedol.

Duševné zdravie je podľa neho rovnako dôležité ako fyzické

Spevák sa vo svojom príspevku zamyslel aj nad tým, ako veľmi psychika ovplyvňuje každodenný život. Podľa neho nie je duševné zdravie niečím druhoradým, čo by malo prísť na rad až vtedy, keď už človek nevládze.

„Myslím si, že duševné zdravie je minimálne rovnako dôležité ako to fyzické. Možno ešte dôležitejšie. Lebo keď je muž vnútorne v pokoji, vyžaruje úplne inú silu. Inú energiu. Iný pokoj. Inú stabilitu,“ napísal.

 

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Muži nemusia všetko niesť sami

Tomeček sa vo svojom vyjadrení dotkol aj toho, čo od mužov často očakáva okolie. Byť silný, vydržať, nesťažovať sa a zvládnuť všetko bez pomoci. Podobný tlak môže byť pre mužov veľmi ťažký, najmä v období, keď sami potrebujú oporu.

„A práve preto si myslím, že hovoriť o tom nie je hanba. Vyhľadať pomoc nie je zlyhanie. Naopak – je to odvaha postaviť sa k sebe úprimne,“ vyjadril sa. Následne dodal aj slová, ktoré môžu byť pre viacerých mužov veľkým povzbudením.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Samo Tomeček (@samueltomecek)

„Muži nemusia všetko niesť sami. Nemusia byť stále silní tak, ako to od nich často čaká okolie. Niekedy je najväčšia sila práve v tom, že si priznáme, že potrebujeme pomoc, rozhovor, odborníka alebo človeka, ktorý nás vie správne nasmerovať,“ povzbudil Samuel.

Nie je hanba nebyť v pohode

Samuel Tomeček pridal aj odkaz, ktorý môže povzbudiť nielen mužov, ale aj ich blízkych. Starostlivosť o seba nevníma ako sebeckosť. Môže pomôcť aj vo vzťahoch s rodinou, partnerom, deťmi či priateľmi.

„Starajme sa o svoju hlavu, dušu aj vnútorný pokoj. Kvôli sebe. Kvôli ľuďom, ktorých milujeme. A kvôli tomu, aby sme boli lepšími mužmi, partnermi, otcami, synmi, kamarátmi. Nie je hanba nebyť v pohode. Hanba je tváriť sa celý život, že sme,“ napísal.

 

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Nejde iba o mužskú tému, ale aj o niečo, čo sa dotýka celej spoločnosti. Ľudia sa navonok často snažia pôsobiť silno, aj keď vo vnútri prežívajú náročné obdobie. Samuel Tomeček svojím príspevkom pripomenul najmä teda to, že vyhľadať pomoc nie je zlyhanie, ale krok k väčšej úprimnosti voči sebe samému.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
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