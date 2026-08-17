Rodičia si aj tento rok jednorazovo prilepšia o 170 eur: Pozor, v jednom prípade musíte podať žiadosť

Príspevok pre prvákov

Foto: Pexels

Dana Kleinová
TASR
Nákup pomôcok riadne prevetrá peňaženky. Niektorí rodičia dostanú finančnú pomoc od štátu.

Čoskoro začína nový školský rok. Niektoré deti sa do školy tešia, iné majú obavy a spolu s nimi veľké emócie prežívajú aj ich rodičia. Navyše s novým školským rokom prichádzajú aj výdaje. Deti potrebujú nové školské pomôcky, doplniť hygienické vrecúška a, samozrejme, aj nové oblečenie či topánky, keďže rastú ako z vody.

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Kompletná nová výbava pre dieťa, ktoré nastupuje do prvej triedy na základnej škole, vychádza tento rok na približne 311 eur. Medziročne je to o 3 % viac. Do tejto sumy nie sú započítané poplatky za školský klub, obedy, triedny fond ani prípadné zariadenie domáceho školského kútika. V aktuálnej analýze na to poukázala spoločnosť Partners.

Prieskum výdavkov

Najväčšiu úsporu v tejto situácii podľa nej neprinesie hľadanie každej zľavy, ale správne poradie nákupov. Najprv je vhodné kúpiť veci, ktoré dieťa určite potrebuje. Časť výbavy môže zostať doma po staršom súrodencovi a pri ďalších sa oplatí počkať na presné pokyny školy. Rodičia tak znižujú riziko, že kúpia nesprávny typ zošita, pera alebo výtvarnej pomôcky a nákup budú musieť opakovať.

Školáčka
Foto: Pexels

Spoločnosť sleduje orientačný nákupný košík pre prvákov dlhodobo. Tento rok vychádza pri priemerných cenách školská taška na 90 eur, prezuvky 41 eur, úbor na telesnú 42 eur, výtvarné potreby 64,6 eura, zošity, písacie potreby, dosky a peračník 56,9 eura, box na desiatu a fľaša 16,9 eura. Ak ide o prvého školáka v rodine, pridáva sa k tomu aj zariadenie študijného kútika.

Ak deti nastupujú do školy prvýkrát, môže to byť obzvlášť náročné. Najmä ak rodičia ešte nevedia, čo všetko bude potrebné a radšej pre istotu kúpia viac. Deti potrebujú školskú tašku, peračník, rôzne pomôcky či topánky na telesnú výchovu. Väčšina pritom s nákupmi začína už počas roka, aby si tieto výdavky rozdelili, a deti tak dostanú školskú tašku napríklad ako darček k narodeninám. Napriek tomu sa štát každý rok rozhodne rodičom pomôcť, aby pokryl aspoň časť týchto nákladov.

Netreba oň žiadať

Jednorazový finančný príspevok vo výške 110 eur dostanú rodičia prvákov aj tento rok automaticky, bez potreby podania žiadosti. Príspevok vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s prídavkom na dieťa za mesiac september v októbri, informovalo v piatok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR.

Peniaze
Ilustračná foto: Unsplash

„Cieľom zvýšeného prídavku na dieťa je podporiť rodiny pri zvládaní zvýšených výdavkov v súvislosti s nákupom školských potrieb. Štát takýmto spôsobom podporil minulý rok viac ako 56 000 detí,“ informovalo ústredie. Zvýšený prídavok na dieťa je poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na prvý nástup dieťaťa do školy.

Iný postup platí v jedinom prípade

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny získavajú údaje o deťoch nastupujúcich do prvého ročníka základnej školy z informačného systému Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Žiadosť treba podať iba v prípade, ak oprávnená osoba poberá prídavok na dieťa v inom členskom štáte EÚ. Informácie o tomto postupe sú zverejnené na webovom sídle ÚPSVaR.

Príspevok úrady vyplácajú od roku 2019, pričom ho dostali rodičia už takmer 400 000 prvákov. Tento rok bude celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpi v septembri do prvého ročníka základnej školy, 170 eur. Skladá sa totiž z bežného prídavku na dieťa, ktorý je vo výške 60 eur, a jednorazového finančného príspevku vo výške 110 eur.

Minulý rok bola táto suma identická a rovnako 170 eur dostali aj rodičia detí, ktoré sa stali prváčikmi v roku 2024.

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