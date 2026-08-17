Leopold sa vracia do Dunaja, k vašim službám s tajomstvami z minulosti. Na povrch vypláva veľké prekvapenie

Leopold Kučera v Dunaji, k vašim službám

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Diváci budú zrejme zaskočení.

Návraty obľúbených postáv bývajú v seriáloch momentom, ktorý dokáže výrazne zamiešať dejom. Inak to nebude ani v prípade Leopolda Kučeru. Ten sa po rokoch vracia späť a spolu s ním prichádza aj príbeh, ktorý divákom postupne odhalí nielen to, čo sa s ním počas vojnových rokov dialo.

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Tomáš Maštalír, ktorý stvárňuje Leopolda Kučeru, priznáva, že návrat do úspešného televízneho projektu ho potešil. Leopoldova dejová linka bola podľa jeho slov v rozhovore pre Markízu zaujímavá už v minulosti, no nová kapitola jeho príbehu prináša ďalšie možnosti, ako postavu herecky aj príbehovo posunúť.

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Zaujímavá linka v seriáli

Leopold sa po rokoch objavil v závere poslednej časti 14. série. Diváci tak počas vojny nemali možnosť sledovať, čo sa s ním dialo. Práve táto neznáma časť jeho života bude teraz dôležitá. Herec pripomína, že Leopoldova pôvodná linka bola preňho zaujímavá nielen po hereckej stránke, ale aj tým, čo postava prežívala.

Leopold Kučera v Dunaji, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Po úraze sa musel vyrovnávať s hendikepom a zároveň s dobou, v ktorej boli podmienky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením úplne iné. „Bol tam vnútorný boj s tým, ako to zvládnuť. Strašnú chuť to zvrátiť, aj keď to vyzerá nezvrátiteľné. Čiže tak, ako bola táto linka zaujímavá, tak je pre mňa zaujímavá aj tá nová. Takže som sa celkom tešil,“ prezradil Tomáš Maštalír svoje pocity z návratu do Dunaja, k vašim službám.

Nebude to však znamenať, že sa pred divákmi objaví presne ten istý Leopold, akého si pamätajú. Roky, ktoré prežil mimo Slovenska, a neľahká doba ho prirodzene ovplyvnili.

Vojna na ňom zanechala stopy

Počas vojny sa menili nielen spoločenské pomery, ale aj vzťahy medzi ľuďmi, ich majetkové pomery či každodenné fungovanie. Leopold navyše strávil čas vo Švajčiarsku, kde získal nové skúsenosti a stretol ľudí, ktorí mohli jeho pohľad na svet výrazne ovplyvniť. Podľa herca preto nebude návrat jeho postavy jednoduchým pokračovaním toho, čo diváci poznali pred rokmi.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

„V prvom rade si myslím, že by to bola nuda, keby sa nič nezmenilo. Roky tu nebol. Pravdepodobne na každej postave bolo vidieť, ako ju ovplyvňujú tie podmienky, ktoré počas vojny neboli úplne štandardné. Veľa vecí sa menilo,“ uviedol predstaviteľ Leopolda.

Ako ďalej herec doplnil, hoci sa vo svojej podstate nemeníme, predsa len dôjde k určitým zmenám. „To, čím si prechádzame, prostredie, ktoré nás obklopuje, možno nové kontakty, nové skúsenosti, nové zážitky, určite majú moc ovplyvňovať ďalej to, ako sa pozeráme na veci, ako ich vyhodnocujeme, možno že to mení trošku našu optiku, nazeranie na svet. A toto sa prirodzene udialo aj v Leopoldovom prípade,“ ozrejmil Tomáš Maštalír.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Všetko o ňom sa odkryje postupne

Práve postupné odhaľovanie jeho minulosti môže byť jednou z najzaujímavejších častí novej série. Diváci sa totiž nedozvedia všetko naraz. Leopoldov život počas rokov, keď o ňom nikto nič nevedel, sa bude odkrývať postupne. „Zisťujeme, aké všelijaké kontakty nové získal, akých priateľov, aké nové vzťahy, v akom prostredí sa pohyboval. Samozrejme, že to malo trošku vplyv na to, ako teraz myslí, ako sa na veci pozerá, ako veci vyhodnocuje,“ pokračoval herec.

Ako už bolo spomenuté, zažil aj iný svet mimo Slovenska. A s novými skúsenosťami, zážitkami a všetkým, čo načerpal, sa vracia späť. „Je nemysliteľné, aby to nemalo na ňom nejaké stopy alebo že by sa neodzrkadlil nejaký vplyv,“ odtajnil charizmatický umelec.

Prinesie nečakané prepojenia

Pätnásta séria prinesie okrem návratu Leopolda aj nové postavy, vrátane generálplukovníka Červenej armády Olega Olegoviča Michajlova v podaní Lukáša Latináka. A práve ich príchod môže výrazne zasiahnuť do jeho príbehu.

Oleg Olegovič Michaljov v Dunaji, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Aj keď herec nemohol prezradiť konkrétne detaily, niečo predsa len naznačil. Podľa jeho slov sa jeho cesty a tie u nových postáv pretnú dosť výrazne. „Môžem povedať, že prekvapivé bude to, že vyjde na povrch, že tie ich cesty sa preťali už v období, keď tu Leopold nebol,“ vyšiel s pravdou von.

Mnohí sa nevedia dočkať začiatku 15. série obľúbeného seriálu a najradšej by ihneď vedeli o všetkých postavách, ktoré budú v deji. Jednu indíciu spozorovali na zábere od herečky Lesany Krauskovej a začali tak ihneď špekulovať o návrate ďalšej postavy.

Práve táto informácia môže byť jednou z najväčších záhad 15. série, ktorá začína v utorok 1. septembra o 20:30 hod. Leopold sa totiž nevracia iba ako muž, ktorý prežil roky vojny v zahraničí. Vracia sa s minulosťou, o ktorej diváci zatiaľ veľa nevedia – a ukazuje sa, že počas jeho neprítomnosti sa odohrali udalosti, ktoré ho spájajú aj s novými tvárami seriálu.

Jeho návrat tak nemusí byť iba návratom obľúbenej postavy. Môže byť zároveň otvorením príbehov, o ktorých diváci doposiaľ vôbec netušili.

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