Dunaj začne novú sériu chladnokrvnou vraždou. Dej sa posunie o niekoľko dní dopredu, začína boj o krajinu

Seriál Dunaj, k vašim službám

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Prvé epizódy 15. série budú plné napätia, drámy a momentov, pri ktorých budú diváci na vážkach.

Prvý septembrový týždeň bude nabitý premiérami seriálov a šou, na ktoré sa diváci celé leto tešia. Uvidia nové aj známe tváre a presunú sa do čias dávno minulých, aby videli, ako žili ľudia počas histórie. Jedným z týchto seriálov je Dunaj, k vašim službám, ktorý sa vysiela od roku 2023, no rozhodne sa nedá tvrdiť, že by divákov počas rokov prestal baviť.

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Dunaj, k vašim službám sa vráti na obrazovky v utorok 1. septembra 2026 o 20:30 hod. Nové epizódy budú môcť diváci sledovať tradične každý utorok a štvrtok v rovnakom čase, pričom predplatitelia Voyo si ich budú môcť vychutnať v exkluzívnom 24-hodinovom predstihu. Divákov počas jesennej sezóny čakajú silné emócie, prekvapivé návraty, nové postavy aj dramatické udalosti spojené s koncom druhej svetovej vojny.

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Príchod oslobodzujúcich vojsk

Podľa prvotných informácií bude mať 15. séria štrnásť epizód, takže by šlo o jednu z kratších sérií, rovnako, ako boli 11. alebo 12. Nová kapitola príbehu nadviaže na dramatické udalosti záveru predchádzajúcej série. Dej sa posunie len o niekoľko dní dopredu – do Bielej soboty 31. marca 1945, keď sa Bratislava pripravuje na príchod oslobodzujúcich vojsk. V uliciach znejú výbuchy, mesto ochromujú výpadky elektriny a vody, obyvatelia žijú v neustálom strachu a nacistické jednotky pripravujú posledný odpor. Príchod Červenej armády síce prinesie vytúženú slobodu, no zároveň otvorí ďalšiu bolestivú kapitolu plnú nových konfliktov, morálnych dilem a zápasu o budúcnosť krajiny.

Seriál Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Čo sa týka samotných prvých epizód, dnes už vieme, čo v nich divákov čaká. Popis k prvej epizóde prezrádza: „Je Biela sobota roku 1945 a k Bratislave sa blíži front. Ako sa na jeho príchod pripravujú Slováci a ako Nemci? A dožije sa Lena tejto dlho očakávanej chvíle? Kam zmizli všetci Kučerovci? Čo sa stalo s Imrichom a Holubcom v transporte? Čo hrozí Albertovi? A aké veľké tajomstvo skrýva Leopold Kučera?“

Leopold Kučera bude iný, ako si ho diváci pamätajú

O tajomstvách Leopolda pritom prehovoril aj samotný herec, ktorý ho stvárňuje. Maštalír prezradil napríklad to, že Leopold bude iný, ako si ho diváci pamätajú. Roky vo Švajčiarsku ho zmenili a diváci v 15. sérii zistia, ako trávil vojnu v zahraničí, zatiaľ čo jeho rodina bola na Slovensku.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

 „To, čím si prechádzame, prostredie, ktoré nás obklopuje, možno nové kontakty, nové skúsenosti, nové zážitky určite majú moc ovplyvňovať ďalej to, ako sa pozeráme na veci, ako ich vyhodnocujeme, možno že to mení trošku našu optiku, nazeranie na svet. A toto sa prirodzene udialo aj v Leopoldovom prípade,“ ozrejmil Tomáš Maštalír pre Markízu.

Chladnokrvná vražda

Popis pritom pribudol aj druhej epizóde. Stojí v ňom: „Pomoc pre Alberta príde z nečakanej strany. Astrid sa snaží o zbabelý útek. Lucia sa dozvie nepríjemnú správu. Koptík zachráni ľudský život a niekto iný cudzí život chladnokrvne ukončí. Lukáš vymyslí a zrealizuje odvážny plán, iných čaká dojímavé stretnutie po dlhom čase a do deja vstúpi nový veľký hráč…“ 

Prvotné informácie k novej sérii pritom hovorili o tom, že postava Jána Koleníka pôjde do úzadia a tentoraz nebude v popredí Walter Klaus, ale práve Leopold Kučera. Mohol by to byť práve on, koho označili za „veľkého hráča“, keďže už v predošlej sérii bolo jasné, že je na strane odboja.

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