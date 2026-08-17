Dnes nastáva masívna zmena v počasí: Tento týždeň bude ako na horskej dráhe, pripravte sa na búrky a ochladenie

Na Slovensko prichádza po obrovských horúčavách a vlne nekonečného sucha veľká zmena. Počasie sa od dnešného dňa úplne zmení, čaká nás ochladenie, dážď a s horúčavami sa môžeme zajtra rozlúčiť, hoci nie na dlho.
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Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Postupne na mnohých miestach prehánky, dážď a lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Na Zemplíne a v Above sa zrážky vyskytnú len ojedinele. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota bude 27 až 32 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 17 stupňov Celzia. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Spadne do 10 milimetrov zrážok, pri búrkach ojedinele do 10 až 30 milimetrov.
Na celom území Slovenska teda treba počítať s výdatným dažďom. Upozorňuje SHMÚ, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. Výstrahy platia predbežne od 6.00 do 18.00 h, na východe do 23.00 h.
Aký bude týždeň?
Počasie v našej oblasti začnú častejšie ovplyvňovať tlakové níže. Vďaka nim sa Slovensko dostane do premenlivejšieho režimu s väčšou oblačnosťou a vlhkejším vzduchom, čo by mohlo aspoň čiastočne zmierniť pretrvávajúce sucho.
Slovensko čaká v nasledujúcich dňoch premenlivé počasie s výraznými teplotnými výkyvmi. Po prechode zvlneného studeného frontu sa v utorok prechodne ochladí, no už v druhej polovici týždňa sa vrátia horúčavy. Informuje o tom portál iMeteo. Pondelok prinesie na viaceré miesta dážď a lokálne aj silné búrky, pričom zrážky sa východu krajiny skôr vyhnú. V utorok sa nad naše územie dostane chladnejší vzduch, čo sa prejaví poklesom denných maxím na 15 až 21 stupňov Celzia, na juhu a západe do 27 stupňov Celzia. Na východe Slovenska hrozia v tento deň intenzívnejšie búrky.
Situácia sa začne meniť v stredu, keď od juhozápadu prenikne teplejší vzduch a teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov Celzia. Vo štvrtok bude otepľovanie pokračovať a maximálne denné teploty dosiahnu 30 až 35 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len v Žilinskom a Prešovskom kraji s hodnotami okolo 28 stupňov Celzia. Víkendové dni prinesú oblačnosť s lokálnymi prehánkami a dennými maximami od 22 do 31 stupňov Celzia.
Aj napriek vysokým teplotám by sa mali stále objavovať búrky, oblačnosť a bude zrejme poriadne dusno. Z hľadiska zrážok bude týždeň podľa modelových predpovedí nevyrovnaný. Najvyššie úhrny sa očakávajú v horských oblastiach a na severe, kde môže spadnúť 50 až 70 milimetrov zrážok. Tieto zrážky by mali podľa modelu ECMWF čiastočne zmierniť sucho na severe a strednom Slovensku.
Naopak, najsuchšie podmienky pretrvajú na juhu a juhozápade krajiny. V týchto regiónoch spadne za celý týždeň len od dvoch do desiatich milimetrov zrážok. Výraznejšie zlepšenie sucha sa tam preto nepredpokladá a deficit vlahy sa môže ešte prehĺbiť.
Predpoveď však následne od soboty ukazuje ďalšie ochladenie a teploty výraznejšie pod 30 stupňov Celzia, ktoré by následne mali pretrvať až do úplného konca augusta.
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