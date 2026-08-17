Paradajky ako ochrancovia pečene? Nová štúdia priniesla prekvapivé zistenie o bežnej potravine

Paradajky patria medzi potraviny, ktoré si mnohí doprajú automaticky takmer každý deň. Najnovšie ich v tom podporí nový výskum, ktorý naznačuje, že ich pravidelná konzumácia môže mať jeden zaujímavý zdravotný benefit.
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Vedci, ktorých výskum bol publikovaný v odbornom časopise Nutrients, totiž zistili, že ľudia so stukovatenou pečeňou, ktorí jedli paradajky každý deň, mali po šiestich týždňoch výraznejšie znížené množstvo tuku v pečeni než tí, ktorí sa im vyhýbali, ako informoval portál Daily Mail.
O aké ochorenie ide?
Stukovatenie pečene, známe aj ako tuková choroba pečene, patrí medzi čoraz častejšie zdravotné problémy. Súvisí najmä s obezitou, vysokou hladinou cholesterolu či cukrovkou 2. typu. Hoci môže byť spočiatku nenápadná, u niektorých ľudí môže postupne viesť k zápalu, jazveniu pečene a v závažných prípadoch až k jej zlyhaniu.
Existuje aj alkoholické stukovatenie pečene, ktoré sa objavuje u ľudí s problémom s nadmernou konzumáciou alkoholu. V tomto prípade ochorenie spôsobuje nedostatočné odbúravanie tukov v bunkách pečene, pričom výsledkom je, že sa v nich tuk ukladá.
Priebeh výskumu
Výskumníci z talianskeho Národného gastroenterologického inštitútu do štúdie zapojili 79 dospelých ľudí so stukovatenou pečeňou, ktorých BMI nepresahovalo hodnotu 30. Účastníkov náhodne rozdelili do dvoch skupín.
Prvá skupina mala počas šiestich týždňov každý deň konzumovať 200 gramov surových paradajok, čo zodpovedá približne jednej veľkej paradajke, a k tomu ešte 50 gramov paradajkovej omáčky. Druhá skupina paradajky zo svojho jedálnička úplne vynechala. Po šiestich týždňoch vedci pomocou špecializovaného vyšetrenia zmerali množstvo tuku nahromadeného v pečeni.
Súviseli s výraznejším poklesom tuku v pečeni
Výsledky výskumu odhalili zaujímavé zistenie. Hoci sa množstvo tuku v pečeni znížilo v oboch skupinách, pokles bol výraznejší u ľudí, ktorí každý deň jedli paradajky. U účastníkov z paradajkovej skupiny klesla sledovaná hodnota množstva tuku v pečeni približne o 11 percent oproti začiatku štúdie. V kontrolnej skupine bol pokles približne 6-percentný.
Vedci zatiaľ presne nevedia, čo stojí za týmto rozdielom. Jedným z možných vysvetlení je zloženie paradajok. Obsahujú totiž viacero látok s protizápalovými vlastnosťami, vrátane lykopénu, ktoré by podľa výskumníkov mohli zohrávať určitú úlohu.
Obmedzenia štúdie
Hoci záver štúdie je zaujímavý, treba ho vnímať s určitou rezervou. Vedci totiž nezaznamenali významné zlepšenie v ďalších sledovaných ukazovateľoch. Konzumácia paradajok počas šiestich týždňov výrazne nezmenila tuhosť pečene, skóre fibrózy, hladiny pečeňových enzýmov, cholesterol, krvný cukor ani zloženie tela.
Štúdia navyše zahŕňala iba 79 ľudí a trvala relatívne krátko. Výsledky preto samy osebe nestačia na to, aby bolo možné tvrdiť, že každodenná konzumácia paradajok zabraňuje ochoreniam pečene alebo ich dokáže liečiť. Napriek tomu výskum pridáva ďalší zaujímavý kúsok do skladačky o tom, ako môže jedálniček ovplyvňovať zdravie pečene.
Paradajky ako súčasť zdravého jedálnička
Najzaujímavejším zistením teda nie je to, že paradajky predstavujú zázračnú potravinu. Skôr naznačujú, že aj pomerne jednoduchá súčasť jedálnička môže mať merateľný vplyv na množstvo tuku v pečeni.
Na definitívne potvrdenie účinku však budú potrebné väčšie a dlhšie štúdie. Zatiaľ tak paradajky môžeme vnímať najmä ako jednu z potravín, ktoré prirodzene zapadajú do pestrého a vyváženého jedálnička – a podľa nového výskumu môžu mať okrem chuti aj ďalší zaujímavý bonus.
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