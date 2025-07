Mal pocit, akoby mu niekto zomrel. Finalista SuperStar prehovoril o rozvode, po ktorom potreboval odbornú pomoc

Zatiaľ čo v práci sa mu darí, koncertuje s kapelou a má mnoho vystúpení, súkromie sa uňho uberalo trochu iným smerom. Prešiel si nepríjemným obdobím, ktoré spôsobil rozvod. Čelil náročnej životnej situácii, z ktorej sa nejaký čas dostával, no našťastie mal po svojom boku ľudí, ktorí mu veľmi pomohli.

Bývalý superstarista sa môže pochváliť blízkymi a priateľmi, ktorí pri ňom stáli aj v období, keď mu nebolo príliš do smiechu. Ako naznačil v rozhovore pre Plus 7 dní, napriek tomu, čo sa stalo, život pokračoval ďalej, nezastavil sa.

Nikdy neplakal tak ako vtedy

I naďalej hrával na koncertoch, no ako priznal, nebol na to sám. „Pomohli mi tí najbližší, aj bubeník, on je najstarší z nás a najviac skúsený. Pomohla mi tiež Katka, speváčka, a tiež dvaja skvelí ľudia, jeden je taký môj naozaj dobrý kamarát a zároveň robíme psychologické veci spolu a ešte jeden mentor. Takže mal som aj odbornú pomoc,“ vyšiel s pravdou von Samuel Tomeček.

Spevák sa vôbec nehanbil za to, že využil službu odborníka. Podľa neho je to úplne normálne a bežné, pričom takúto profesionálnu pomoc často vyhľadávajú aj športovci, politici, manažéri. „Dokonca včera som mal s ním sedenie po dlhej dobe a fakt mi to strašne pomohlo,“ uviedol charizmatický umelec, ktorý takéhoto odborníka označil za „sprievodcu mentálnym zdravím“.

Podľa psychológov sa človek, ktorý si prechádza rozvodom, cíti tak, akoby mu niekto zomrel. Samo neoponuje: „Áno, súhlasím, to bolo, ako keby to bola smrť. Človek, s ktorým si, ja som s ňou bol 5 rokov, zrazu zmizne zo života, takže je to tak, akoby zomrel. Bola to obrovská rana,“ priznal finalista talentovej súťaže, prvej SuperStar, ktorý to ťažko prežíval. „Som umelec, takže prejavujem emócie. Nebudem klamať, toľko som v živote neplakal. Ale mal som psíka a mačičku,“ pochválil sa spevák.

Je za to vďačný