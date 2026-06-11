Samuel Tomeček si splnil veľký sen o rodine. Syn Tristan mu zmenil priority aj pohľad na život

Rodina bola preňho dôležitým snom, no cesta k nej nebola priamočiara. Spevák Samuel Tomeček dnes otvorene hovorí o tom, čo mu v živote vyšlo, čo ho sklamalo a prečo sa po narodení syna Tristana pozerá na mnohé veci úplne inak.
Pre magazín Evita porozprával spevák a niekdajší účastník SuperStar Samuel Tomeček o svojich životných plánoch, túžbe po rodine aj o tom, ako sa mu po narodení syna zmenili priority. Úprimne sa dotkol aj obdobia, keď sa musel vyrovnávať s nevydarenými vzťahmi a sklamaním z manželstva, ktoré považoval za zásadné.
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Rodinu chcel do štyridsiatky, syn bol jeho veľkým želaním
Samuel Tomeček sa nikdy netajil tým, že rodina bola preňho jedným z najväčších životných cieľov. Hoci sa mu podarilo vybudovať stabilnú hudobnú kariéru, v súkromí nie všetko vychádzalo tak, ako si kedysi predstavoval. O to silnejšie dnes prežíva to, že sa mu sen o rodine napokon splnil.
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„Mal som veľký plán – do štyridsiatky som veľmi chcel mať rodinu a hlavne syna. No keď som videl, čo sa mi v živote deje, aké som mal nešťastné vzťahy, ako dopadlo moje manželstvo, ktoré som považoval za zásadné a myslel som si, že bude trvať do konca života, bol som sklamaný,“ priznal otvorene.
Viac ako tisíc koncertov a vďačnosť za hudbu
Kým v súkromí prišli aj náročné chvíle, v pracovnom živote sa mu jeden z dávnych plánov splnil. Už počas SuperStar hovoril, že by chcel spievať aj o dvadsať rokov. Dnes môže povedať, že sa mu to podarilo.
„Pamätám si, že keď som počas SuperStar dával rozhovory, hovoril som, že aj o 20 rokov by som chcel stále spievať. Toto mi vyšlo. Odvtedy vystupujem takmer nepretržite. Mám za sebou viac ako tisíc koncertov, prácu v rozhlase i televízii a svojou muzikou teším ľudí. Za to všetko som Pánu Bohu nesmierne vďačný, keďže hudbu vnímam ako svoje poslanie – rozdávať radosť,“ prezradil Samuel.
Hudba je preňho oveľa viac než práca. Vníma ju ako poslanie, ktoré mu dáva zmysel a cez ktoré môže ľuďom prinášať radosť. Vďačný je aj za to, že si na scéne udržal svoje miesto a stále sa môže venovať tomu, čo ho napĺňa.
Syn Tristan mu pripomenul krehkosť života
Narodenie dieťaťa často zmení každodennosť aj vnútorné nastavenie človeka. Samuel priznáva, že hodnoty sa mu nezmenili, no priority áno. Dnes už nerozmýšľa iba sám za seba, pretože má zodpovednosť za syna Tristana.
„Samozrejme, tešil by som sa aj z dcérky. Najdôležitejšie sú zdravé deti. Brat má dve dievčatá, takže na zachovanie nášho rodu som si viac želal chlapčeka (smiech),“ vyjadril sa Tomeček. Otcovstvo mu prinieslo nový rozmer života.
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Hovorí o ňom s pokorou aj radosťou, no bez zbytočného prikrášľovania. Vie, že príchod dieťaťa zmení komfort aj každodenné fungovanie, no podľa neho je to skúsenosť, ktorá má obrovskú hodnotu.
„Uvedomil som si krehkosť života. Hodnoty sa mi nezmenili, ale priority výrazne áno. Už nie som zodpovedný iba sám za seba. Mladých chcem určite podporovať v rodičovstve. Na jednej strane s dieťaťom prichádza veľké obmedzenie osobného komfortu, ale keby takto rozmýšľali aj naši rodičia, nie sme tu ani my,“ povedal Tomeček.
S Dominikou myslia aj na ďalšie dieťa
Samuel dnes prežíva otcovstvo ako veľký dar. Priznáva, že s partnerkou Dominikou by sa nebránili tomu, keby ich rodina v budúcnosti ešte rástla. „Preto v kútiku duše dúfam, že s Dominikou neskončíme iba pri jednom dieťatku. Je to totiž prekrásny pocit. Verím, že sme a budeme pre Tristana skvelí rodičia,“ prezradil spevák.
Otvorene hovorí aj o tom, že rodičovstvo vníma ako veľkú zodpovednosť. Na syna nechce tlačiť ani ho viesť podľa vlastných predstáv. Uvedomuje si, že dieťa potrebuje priestor, bezpečie a rešpekt. „Už teraz sa pripravujeme na to, aby sme naňho v žiadnom ohľade netlačili. Kedysi som totiž mal tendencie vyvíjať na ľudí mierny nátlak, z čoho som sa už poučil,“ vyjadril sa.
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Tristan vyrastá so zvieratami, psík a mačka sú súčasťou rodiny
Dôležitou súčasťou ich domácnosti sú aj zvieratá. Samuel s úsmevom priznáva, že psík a mačka u nich nie sú len domácimi miláčikmi, ale plnohodnotnými členmi rodiny. Tristan tak odmalička vyrastá v prostredí, kde má blízko k zvieratám aj prirodzenému rodinnému chaosu.
„Som tiež rád, že náš malý vyrastá v obklopení domácich tvorov. Psík i mačička sú členmi rodiny a bývajú s nami vnútri, dokonca aj v posteli. Bude mať aspoň lepšiu imunitu (smiech),“ poznamenal Samuel.
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