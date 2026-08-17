Lietadlo sa nestihlo odlepiť od zeme: Európske letisko zažilo horor, stroj vzlietol na tráve

Snímka zachytávajúca problémový odlet lietadla

Foto - X - aviationbrk

Roland Brožkovič
TASR
Lietadlo prešlo celú dráhu a ocitlo sa mimo spevnenej časti, čo spôsobilo viditeľné rozvírenie prachu a zrejme aj poškodilo stroj.

Lietadlo spoločnosti Vietnam Airlines sa vrátilo na letisko v nemeckom Mníchove po tom, čo zaznamenalo problémy pri odlete. Hovorca letiska neskôr uviedol, že pri kontrole sa zistilo poškodenie pneumatík a podvozku, informuje TASR na základe nedeľňajšej správy agentúry DPA.

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K incidentu došlo v sobotu popoludní a vyšetrovanie aktuálne pokračuje. Príčina nebola bezprostredne známa, v dôsledku čoho úrady privolali na miesto zástupcu Nemeckého spolkového úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd (BFU).

Podľa hovorcu trvalo lietadlu smerujúcemu do Hanoja nezvyčajne dlho, kým vzlietlo. Podľa zverejnených videí lietadlo dokonca prešlo celú dráhu a ocitlo sa mimo spevnenej časti, čo spôsobilo viditeľné rozvírenie prachu a zrejme aj poškodilo lietadlo. Až následne sa lietadlo s veľkým ťažkosťami  odlepilo od zeme. Krátko na to sa Boeing 787 otočil a pristál opäť na letisku. Z toho vzniklo taktiež video, na ktorom je vidieť, že stroj má defekt.

Cestujúci neutrpeli žiadne zranenia a autobusy ich previezli na letiskový terminál. Zrejme však pre mnohých ide o mimoriadne traumatický zážitok. Lietadlo bolo následne odtiahnuté do hangáru. Pracovníci letiska odstránili odtrhnuté kusy pneumatík a opravili poškodenú dráhu, pričom práce pokračovali až do noci. Lietadlo dočasne vyradilo severnú dráhu z prevádzky. V nedeľu ráno sa však podarilo obnoviť jej chod, dodal hovorca.

Nešlo o jediný víkendový incident

K leteckej katastrofe takmer došlo aj v USA, no všetko napokon zachránil pracovník letiska. Dispečer letovej prevádzky v americkom Phoenixe zabránil možnej zrážke dvoch lietadiel spoločnosti American Airlines, ktoré omylom používali rovnaký volací znak. Rýchlym zásahom zaistil, aby medzi lietadlami zostal bezpečný odstup, informovala v noci na sobotu agentúra AP.

Zo zvukového záznamu incidentu zverejneného na portáli ATC.com vyplýva, ako dispečer zabezpečil oddelenie oboch lietadiel označených ako American 2482. Jedno z nich prilietalo z Chicaga krátko po tom, ako druhé odštartovalo z Phoenixu. Dispečer preto začal prichádzajúce lietadlo označovať ako „American 2482 na prílete“ a odlietajúce ako „American 2482 na odlete“, aby ich od seba odlíšil.

Prichádzajúce lietadlo udržiaval v bezpečnej výške nad odlietajúcim aj v čase, keď sa ich letové trasy zbiehali. Zároveň zaistil, aby sa piloti oboch lietadiel navzájom videli už zo vzdialenosti niekoľkých míľ. Dispečer tiež nariadil posádke odlietajúceho lietadla, aby nestúpala príliš vysoko a zachovala tak bezpečný výškový odstup od prilietajúceho stroja.

„V riadení letovej prevádzky pracujem 25 rokov. Nikdy som nevidel, aby dve lietadlá prakticky mali rovnaký volací znak. Je to neuveriteľné,“ povedal po tom, ako odlietajúce lietadlo bezpečne opustilo oblasť. Pilot prichádzajúceho lietadla sa následne dispečerovi poďakoval za dobrú prácu, keď sa obe lietadlá bezpečne minuli. „Mohlo sa to skončiť katastrofou, ale som rád, že to dobre dopadlo,“ odpovedal dispečer.

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