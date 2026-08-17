Tesco zmenou prekvapilo zákazníkov. Slovákom prišli finančné poukážky, ich platnosť sa však mení

Britský reťazec Tesco patrí na slovenskom trhu medzi priekopníkov v rámci rôznych inovácií. Okrem iného má aj jeden z najobľúbenejších vernostných programov Clubcard, v ktorom si zákazníci môžu nazbierané body meniť napríklad na finančné poukážky. Práve tie teraz prekvapili mnohých Slovákov.
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V rámci pravidelného vyúčtovania reťazec zákazníkom premenil nevyužité body na finančné poukážky. Ide o bežný proces, v ktorom si ale teraz ľudia všimli zmenu. Na využitie uvedených finančných poukážok majú iba zhruba tri a pol mesiaca, upozornil na to portál Živé. V minulosti mali byť tieto lehoty podstatne dlhšie, približne okolo jedného roka.
Clubcard používa väčšina zákazníkov
Ako spoločnosť Tesco uviedla v e-mailovej komunikácii zaslanej zákazníkom, nové peňažné poukážky sú platné do konca novembra. Dostupné na využitie sú cez aplikáciu Clubcard ako v kamenných predajniach, tak aj pri online nákupoch.
V tomto prípade nejde o takzvané okamžité finančné poukážky, ktoré si môžu už nejaký čas používatelia aplikácie generovať aj sami.
Program Clubcard patrí medzi tie najstaršie vernostné kluby na Slovensku (spustený bol v roku 2010, pozn. red.) a v súčasnosti ho využíva 1,8 milióna zákazníkov. Samotný reťazec ho považuje za svoju vlajkovú loď, a preto je predmetom neustálych investícií, čo vlani vo vyjadrení pre interez potvrdila aj hovorkyňa Mária Zerzanová.
Odchod Tesca predmetom diskusií
Takáto novinka medzi zákazníkmi rezonuje aj z dôvodu, že v uplynulých týždňoch sa začal masívnejšie skloňovať odchod britského reťazca zo strednej Európy. Zahraničné správy hovoria o zámere predaja obchodnej siete v Maďarsku, Českej republike a tiež na Slovensku.
Podľa informácií servera e15 už dokonca Tesco poverilo prípravou predaja banky Citigroup a Goldman Sachs. Predajný proces sa má postupne rozbiehať a potenciálni záujemcovia už dostávajú podrobnejšie materiály o ponúkanom biznise. Informáciu o spustení procesu vraj pre portál e15 potvrdil aj zdroj z trhu fúzií a akvizícií.
Potvrdiť sa mali aj špekulácie, podľa ktorých chce Tesco predať české a slovenské aktivity v jednom balíku, maďarský biznis zase v druhom. Medzi potenciálnymi záujemcami má byť nemecká Schwarz Gruppe, ktorá u nás prevádzkuje obchody ako Lidl či Kaufland, no ako najvýraznejší favorit sa javí Biedronka z portugalskej skupiny Jerónimo Martins.
„Túto transakciu vnímame ako potenciálne veľmi zaujímavú pre Jerónimo Martins, ktoré okrem Poľska – svojho kľúčového trhu v regióne – hľadá možnosti na ďalšiu expanziu. Slovensko a Česko by do tejto stratégie dobre zapadali,“ zhodnotili analytici z AlphaValue. Ako upozornili, v krátkodobom horizonte by mohla riziko predstavovať iba konečná suma za transakciu.
Ako hlavný dôvod sa spomína fakt, že Briti sa chcú naplno sústrediť na domáce podnikanie a zlepšovanie svojej tamojšej konkurencieschopnosti voči dravým diskontným reťazcom. Stredoeurópske podnikanie navyše nie je pre Tesco kľúčové, pričom v roku 2024 reťazec pod Tatrami čelil výraznému medziročnému prepadu zisku. Ten mu v danom období klesol takmer o 70 %, vlaňajšie výsledky ešte zverejnené nie sú.
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