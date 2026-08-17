Veľká Fatra horí: V centrálnej časti vznikol lesný požiar, na mieste zasahujú hasiči

V centrálnej časti Národného parku (NP) Veľká Fatra v pondelok ráno horí. NP na sociálnej sieti upozornil, aby sa návštevníci vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Na mieste aktuálne zasahujú pri lesnom požiari hasiči, strážcovia prírody a pracovníci Správy NP Veľká Fatra.
správy od nás budete mať ako prví.
Požiar mal byť nahlásený v nedeľu popoludní a odvtedy s ním bojujú hasiči, dobrovoľní hasiči a zamestnanci Správy národného parku Veľká Fatra, píše web tnlive.
Viacero požiarov
Slovensko pritom v posledných dňoch bojovalo s viacerými lesnými požiarmi. Požiar porastu a chát v Dunajskej Lužnej (okres Senec) zasiahol takmer tri hektáre územia a spôsobil škodu za približne štvrť milióna eur. V súvislosti s nedeľňajším (16. 8.) incidentom to oznámil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Požiar, ku ktorému boli hasiči privolaní po 17.00 h, sa podarilo lokalizovať približne po hodine. „Pri prieskume požiarom zasiahnutých stavieb boli v jednej z budov nájdené dve propán-butánové fľaše, ktoré hasiči vyniesli na voľné priestranstvo a ochladzovali,“ dodalo HaZZ.
Zásah, pri ktorom bolo potrebné rozoberať chatky i vyhľadávať a dohášať skryté ohniská, komplikovalo husté zadymenie a rýchle šírenie plameňov. „Požiarisko s rozlohou takmer tri hektáre bolo počas zásahu monitorované aj dronom s termokamerou,“ dodali hasiči.
Horelo aj v Tatrách
Hasičom sa podarilo úplne zlikvidovať aj požiar v Tatranskom národnom parku. Na sociálnej sieti to oznámil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). S ohňom, ktorý sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom v blízkosti Cesty slobody v sobotu (15. 8.) popoludní, bojovali desiatky profesionálov i dobrovoľníkov viac ako 24 hodín.
Oheň kompletne uhasili v nedeľu po 15.00 h. „Zasahujúce jednotky sa postupne vracajú na svoje základne, pričom na mieste naďalej zostáva zabezpečený monitoring s cieľom včas zachytiť prípadné opätovné rozhorenie požiaru,“ uviedol HaZZ.
Boj v Súľovských skalách
Profesionálni aj dobrovoľní hasiči pokračovali v nedeľu v zdolávaní lesného požiaru v pohorí Súľovských skál v katastri mesta Bytča. Oheň likvidujú aj za pomoci leteckej techniky. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová.
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ zo Žiliny, Bytče, Martina a Čadce, príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia dobrovoľných hasičských zborov viacerých obcí.
„Počas soboty (15. 8.) bolo do zásahu nasadených 31 príslušníkov HaZZ a 47 dobrovoľných hasičov. Pri zásahu využívajú jazierkový systém, ktorý zabezpečuje dostatočnú zásobu vody a jej efektívnu dopravu pri požiaroch väčšieho rozsahu v ťažko dostupnom teréne,“ priblížila Geguššová.
Do boja s požiarom je podľa nej naďalej nasadená aj letecká technika, v nedeľu zo vzduchu zasahuje vrtuľník Black Hawk UH-60A spoločnosti Heli Company a vrtuľník UH-60M Black Hawk Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Počas soboty vykonala nasadená letecká technika celkovo 123 „zhodov“ vody.
Plamene aj na Kojšovej holi
Požiar na Kojšovej holi sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach s tým, že na mieste sú stále dobrovoľníci, ktorí v ťažko dostupnom teréne dohášajú skryté ohniská.
Oheň podľa operačného dôstojníka zasiahol plochu približne pol hektára. Ak sa silnejšie nerozfúka, mali by ho v najbližších hodinách celkom uhasiť. Požiar nahlásili v sobotu (15. augusta) krátko pred 10.00 h a na mieste zasahovali aj profesionáli zo Spišskej Novej Vsi, Krompách a Gelnice.
Nahlásiť chybu v článku