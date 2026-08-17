Na Slovensku padá ďalšia významná firma. Zamestnávala aj tisíc ľudí, zachrániť sa nedokázala

Výroba spoločnosti OMS Lighting

Foto: Fb/OMS Lighting

Martin Cucík
Slovenský výrobca OMS Lighting smeruje ku koncu. Firma kedysi zamestnávala približne 1000 ľudí, dnes má len pár pracovníkov a obrovské dlhy.

Ešte pred rokmi mala táto slovenská firma tržby v desiatkach miliónov eur a zamestnávala približne tisíc ľudí. Výrobca svietidiel OMS Lighting zo Senice však postupne stratil veľkú časť svojho biznisu. Po reštrukturalizácii a niekoľkých pokusoch o záchranu má dnes už len päť zamestnancov a smeruje ku koncu.

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OMS Lighting kedysi patrila medzi výrazné slovenské podnikateľské príbehy. Firma z Dojča pri Senici vyrástla z malého podniku na výrobcu svietidiel, ktorý sa presadil aj v zahraničí. V najúspešnejšom období zamestnávala približne tisíc ľudí a jej tržby sa pohybovali v desiatkach miliónov eur. Dnes je situácia úplne opačná. Informoval o tom portál Forbes.

Popri tržbách prudko klesal aj počet zamestnancov

Ako sme informovali, v časoch najväčšieho rozmachu pracovalo v OMS približne tisíc ľudí. V roku 2025 ich už podľa Forbes zostávala necelá stovka. Firma sa pritom stále snažila nájsť spôsob, ako svoje podnikanie zachrániť. Pomôcť mal aj nový investor z Dánska. Ten získal v spoločnosti 30-percentný podiel. Firma vtedy hovorila o približne 40 aktívnych zákazníkoch a projektoch v hodnote okolo pol milióna eur mesačne.

Výroba spoločnosti OMS Lighting
Foto: Fb/OMS Lighting

Nový investor mal byť súčasťou snahy o zmenu fungovania firmy a návrat k stabilnejšiemu podnikaniu. Predchádzajúce vedenie pritom verilo, že zmena zamerania môže priniesť lepšie výsledky. OMS sa mala viac sústrediť na nové zákazky a projekty namiesto pôvodného modelu podnikania.

Situácia sa však ďalej zhoršovala. OMS požiadala súdy o reštrukturalizáciu, ktorá mala firme umožniť vyrovnať sa s veriteľmi a pokračovať v podnikaní, a Okresný súd Nitra v októbri 2025 reštrukturalizačné konanie začal.

Reštrukturalizácia neuspela, dlhy sa nakopili

Najnovšie informácie však naznačujú, že firma sa z najhoršieho nedostane. Podľa Forbes vedenie spoločnosti oznámilo veriteľom, že reštrukturalizáciu nezvládne a firma smeruje k rozpredaju majetku. Záväzky voči štátu a obchodným partnerom majú podľa portálu presahovať šesť miliónov eur.

Podľa údajov Finstatu mala spoločnosť OMS k uvedeným dátumom evidované aj dlhy voči poisťovniam. Sociálnej poisťovni dlhovala 548 851,64 eura, Union evidoval nedoplatok 16 591,61 eura a voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni išlo o 102 733,44 eura. Celkovo tak tieto tri záväzky predstavujú takmer 668-tisíc eur.

Do firmy vstúpil aj Ivan Kmotrík

Situácia bola natoľko vážna, že v roku 2017 do OMS vstúpil podnikateľ Ivan Kmotrík. Jeho Grafobal Group získala v spoločnosti 70-percentný podiel. Cieľom bolo stabilizovať firmu a pomôcť jej prekonať problémy. Ani zmena vlastníka však nedokázala vrátiť podnik do niekdajšej formy. OMS síce neskôr zaznamenala aj lepšie obdobie.

V roku 2023 sa firma po dlhšom čase dostala do zisku. Výsledok však výrazne ovplyvnil predaj majetku približne za 11 miliónov eur. Nešlo teda o návrat k pôvodnej sile výrobného biznisu. Ešte výraznejšie ukazuje rozsah úpadku porovnanie tržieb. Kým v roku 2013 dosiahli približne 70 až 80 miliónov eur, v roku 2024 už predstavovali iba 2,94 milióna eur.

Tržby spoločnosti OMS Lighting
Reprofoto: Finstat

Spoločnosť sa venovala vývoju a dodávke osvetľovacích riešení pre rôzne typy priestorov a projektov. Na svojej oficiálnej stránke uvádza realizácie napríklad pre rokovaciu sálu Národnej rady SR, nákupné centrum STEFFL, pekáreň Martin Auer či Humboldtovu univerzitu v Berlíne.

Firma zároveň uvádza projekty pouličného osvetlenia, napríklad na Vinohradskej ulici v centre Prahy, a priemyselné riešenie pre spoločnosť Scheidt & Bachmann v Žiline.

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