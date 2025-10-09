Prekvapil svojím priznaním po 20 rokoch. Samo Tomeček nechcel, aby sa jeho meno spájalo so SuperStar

Nech sa stane čokoľvek, jeho meno sa už stále bude spájať s účinkovaním v speváckej talentovej šou. Prvá SuperStar totiž spôsobila veľký ošiaľ a práve z nej vyšlo mnoho úspešných hviezd, ktoré doteraz spev živí. Rovnako ako v prípade Sama Tomečka, pre ktorého bola súťaž zlomovým momentom.
Hoci ubehlo už 20 rokov, stále má Samuel Tomeček v živej pamäti veľkú skúsenosť s názvom SuperStar, ktorú mal možnosť zažiť. S odstupom času sa na súťaž pozerá veľmi pozitívne, čo sa potvrdilo aj po dlhých rokoch opätovného stretnutia na pódiu s finalistami, ako prezradil v rozhovore pre Nový čas.
Nepáčilo sa mu to
Po 17 rokoch ich pozval Paľo Habera do Prahy, aby zaspievali pesničku Kým vieš snívať. Okrem Sama prišlo aj ďalších 7 finalistov a podľa jeho slov to bolo veľmi milé. „Strávili sme tam spolu dva dni, Paľo nás zobral na večeru a tam som si tak uvedomil, aké sme mali obrovské šťastie, že sme boli práve v prvej SuperStar, z ktorej vzišlo viacero úspešných spevákov, ktorí fungujú dodnes,“ uvedomil si spevák.
Aj keď dnes na staré časy počas SuperStar spomína veľmi rád, kedysi to vnímal inak. „Zo začiatku som sa dlhší čas tej nálepke bránil. Pamätám si, ako som riešil, keď v novinách skoro pri každom rozhovore napísali spevák zo SuperStar alebo superstarista,“ priznal umelec otvorene.
Ako však ďalej uviedol, zmenilo sa to. „No a práve dnes som schválil tlačovú správu našej novej spoločnej pesničky s Natáliou Hatalovou, v ktorej som si sám vybral slovo SuperStar, čo je u mňa posun o 180 stupňov,“ zasmial sa Samo, ktorý by do podobnej súťaže išiel znovu, keďže je to podľa neho skvelá forma prezentácie.
