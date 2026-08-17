Seriál Sľub ešte ani nezačal a diváci už majú výhrady: Ak vypnete zvuk, neviete, čo sledujete, tvrdia

Sľub sa vráti na obrazovky po letnej prestávke a prinesie nielen nové epizódy, ale tiež postavy. Štvrtá séria ukáže pokračovanie príbehov obľúbených hrdinov, nové tváre, vzťahové zvraty aj jednu z najväčších tragédií 20. storočia. Diváci sa zároveň konečne dozvedia, ako bude pokračovať vzťah Zuzany a Michala po ich osudovom bozku.
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Štvrtá séria odštartuje v pondelok 7. septembra 2026 o 17:55 na Markíze, pričom predplatitelia Voyo budú môcť nové epizódy sledovať aj naďalej v predstihu. Príbeh štvrtej série sa začne 29. apríla 1986, približne dva a pol mesiaca po udalostiach poslednej epizódy. Diváci tak konečne dostanú odpoveď na otázku, ktorá ich sprevádzala počas celej letnej prestávky, a zároveň spoznajú nové postavy, ktoré zamiešajú dejom.
Nové postavy, ktoré dostanú priestor
Prvou novou postavou je vysokoškolský profesor Gabo Lazar, ktorého stvárni Marek Fašiang. So svojimi študentmi, medzi ktorých patrí aj Veronika Hanúsková (Anna Magdaléna Hroboňová), počas vyučovania skúša prístroj na meranie rádioaktívneho žiarenia. Keď zariadenie zaznamená nezvyčajne vysoké hodnoty, spočiatku si všetci myslia, že ide iba o technickú poruchu. Čoskoro však vyjde najavo, že situácia je oveľa vážnejšia. Jeho postava je tak previazaná s tragédiou v Černobyle, ktorú diváci túto sériu uvidia.
Druhou novou výraznou postavou bude Inga Grendová, ktorú si zahrá Simona Kollárová. Objaví sa v nemocničnom prostredí, kde nastúpi na chirurgické oddelenie. Inga však rozhodne nebude nenápadnou posilou tímu. Je rozhľadená, ambiciózna a progresívna a veľmi rýchlo sa ukáže, že s primárom Bartošom má na medicínu aj pracovné postupy odlišný pohľad. Ich rozdielne názory tak môžu priniesť ďalšie napätie a konflikty.
Hercov dobre poznajú
Oboch hercov pritom diváci dobre poznajú, keďže ich v minulosti videli v Dunaji, k vašim službám. Marek Fašiang si zahral Ludwiga Weissa, vojenského dôstojníka. Bol milencom Helgy a otcom malej Elizy. Walter Klaus ho poslal na front, kde oslepol na jedno oko. Keď sa opäť vrátil, chcel znova ujsť s Helgou, tá s ním však už byť nechcela a nakoniec to bola práve ona, kto mu uštedril guľku, ktorá ho zabila.
Čo sa týka Simony Kollárovej, tá si zahrala mamu malého Petríka. Jej postava Júlia Dočekalová pracovala pre Holubca, keďže chcela zabezpečiť svojho syna po tom, ako zomrie. To sa jej nakoniec podarilo inak a potom, ako bola popravená, si Petríka osvojili Kučerovci.
Divákom to začína prekážať
A hoci sa diváci na novú sériu tešia, niektorí vyjadrili aj nespokojnosť. Napríklad v komentári: „Malo to svoje čaro, noví herci, neokukaní, pokojný ľahký priebeh deja, s vtipnými i vážnymi témami. Trochu skreslené vnímanie niektorých udalostí, ale v dennom seriáli povedzme, odpúšťam. Čo mi však vadí, je kolobeh hercov z iných seriálov. Ak si vypnete zvuk a nepozriete na kostýmy, neviete, či máte zapnutý Sľub, Nemocnicu, Ordináciu, Oteckov, a barsaké ďalšie.“
„Toho Fašianga už čochvíľa nadrbkajú aj do gombaseckých klobás, všade je. On je také „É“čko medzi akože hercami,“ zhodnotil niekto ďalší. „A Simona Kollárová. Herci z Dunaj, k vašim službám,“ dodala iná fanúšička. Druhá si nebrala servítku pred ústa a rovno napísala: „Celý po****** Dunaj tam dajte a už vám klesne sledovanosť.“
Táto dvojica pritom nie je prvá, kto sa objavil v oboch seriáloch. Monika Szabó si zahrala Kamilu v Sľube a Magdu v Dunaji. Dagmar Sanitrová stvárnila biologickú mamu Kláry v Dunaji a potom sa objavila v Sľube ako Zlatica Gáliková. Anna Magdaléna Hroboňová si v Dunaji zahrala Marínu a po smrti svojej postavy sa presunula do Sľubu ako Veronika. Ráchel Šoltésová začala v Dunaji ako Vilmina dcéra Kristína, potom sa presunula do Sľubu ako Táňa, a potom sa opäť vrátila do Dunaja, pričom jej postava v Sľube zomrela mimo kamier.
Podobnosti medzi seriálmi
V seriáli pritom bolo aj v minulosti veľa podobností. To, čo totiž fungovalo v jednom z nich, vyskúšali totiž tvorcovia aj v druhom, ako sme vás informovali v článku. Napríklad si zvykli dať na záver série šokový element a v jednom roku bol v oboch seriáloch rovnaký – diváci sa pýtali, či postava prežije.
V roku 2025 diváci celé leto napäto čakali, či bude v seriáli pokračovať Ján Koleník, ktorý stvárnil Waltera Klausa, keďže ho postrelil seriálový Lukáš Kudlička. A fanúšikovia Sľubu zas čakali, či prežije vtedajší riaditeľ Viktor Gálik, ktorý dostal infarkt priamo na svadbe svojej adoptívnej dcéry.
Oba seriály pritom ukázali, že vedia vytvárať neočakávané páry a tiež to, že nemajú problém veci urýchliť a začať novú sériu skokom v čase, aby diváci videli presne to, čo im chcú tvorcovia ukázať.
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