Analytik Potočár o energopomoci: Niektorí ľudia môžu o peniaze prísť, v organizácii je chaos. Nevedia, čo čakať

Distribúcia novej vlny energošekov mešká a mnohé domácnosti si ich v schránkach zatiaľ nenašli. Situácia vyvolala neistotu aj otázky, či štát v energopomoci pokračuje. Rezort hospodárstva však ubezpečuje, že pomoc pokračuje aj v roku 2026 a jej zrušenie nie je na stole.
Na situáciu sme vás upozornili už dávnejšie, pričom Ministerstvo hospodárstva SR reagovalo na šíriace sa dohady a odmietlo, že by podpora pre domácnosti skončila. „Energopomoc nie je zrušená a ani zrušená nebude,“ uviedol rezort.
Vláda zároveň schválila úpravy pravidiel energopomoci, ktoré sa premietnu do najbližšej vlny vyplácania. Energopoukážky doručované v máji budú mať vyššiu hodnotu než januárové, keďže sa mení počet mesiacov, za ktoré sú vyplácané, zo štyroch na päť. Po novom ich bude možné doručiť len plnoletým osobám.
Zmeny zároveň umožňujú, aby po prehodnotení nároku na energopomoc došlo k jeho vzniku alebo zániku k 1. máju 2026. Rezort hospodárstva uviedol, že ide o implementačné úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré majú zefektívniť prehodnocovanie nároku aj doručovanie poukazov.
Meškanie spôsobilo prehodnocovanie dát
Distribúcia energošekov mala v druhej vlne prebehnúť začiatkom apríla, napokon sa však oneskorila. Ministerstvo vysvetľuje, že dôvodom je opätovné prehodnocovanie nároku na pomoc. Tento proces je podľa rezortu rozsiahly a technicky náročný, keďže zahŕňa spracovanie veľkého množstva údajov. Po novom sa vychádza z aktuálnych dát o domácnostiach vrátane trvalého pobytu k 31. marcu 2026.
„Aktuálne prebieha záverečná fáza spracovania aktualizovaných údajov, ktoré budú k dispozícii najneskôr do konca apríla 2026,“ uviedol rezort. Až po spracovaní týchto dát budú informácie odovzdané dodávateľom energií a Slovenskej pošte, ktorá zabezpečí distribúciu. Z toho vyplýva, že šeky sa do schránok pravdepodobne dostanú až v máji, prípadne neskôr.
Prvá vlna energopomoci fungovala bez zásahu domácností, kompenzácie sa automaticky premietli do cien za elektrinu a plyn. V prípade tepla však ľudia dostávali energošeky poštou, ktoré si museli dať vyplatiť. Práve pri tejto forme podpory teraz dochádza k zdržaniu. Druhá vlna poukážok mala doraziť už v apríli, no ich rozosielanie sa zatiaľ nezačalo.
Aktualizované údaje majú byť spracované do konca apríla, čo naznačuje, že samotné energošeky sa do schránok dostanú pravdepodobne až v máji, možno dokonca až v júni.
Ako funguje energopomoc v praxi
Energopomoc na Slovensku nie je jednotná, ale má viacero foriem. Väčšina domácností ju vníma len nepriamo, keďže pri elektrine a plyne sa premieta do regulovaných cien, ktoré sú nižšie, než by boli bez zásahu štátu. Táto časť pomoci je pre ľudí prakticky neviditeľná, no zároveň najrozsiahlejšia.
Viditeľnou časťou systému sú práve energošeky. Tie sú určené najmä pre domácnosti, ktoré sú napojené na centralizované zásobovanie teplom, teda typicky pre obyvateľov bytových domov s teplárňou. V ich prípade totiž ceny tepla nie sú zastropované rovnakým spôsobom ako pri plyne či elektrine, a preto štát zvolil formu priamej finančnej kompenzácie.
Energošek prichádza ako fyzická poukážka poštou. Členovia domácnosti si ho musia prevziať a následne uplatniť, pričom peniaze sú vyplácané priamo im. Ak si poukážku neprevezmú alebo ju nevyužijú v stanovenom čase, môžu o túto formu pomoci prísť. Splatnosť energošekov je časovo obmedzená na 45 dní odo dňa uvedeného priamo na poukaze, pričom rozhodujúci je dátum vytlačený na dokumente, nie deň doručenia do schránky. Po uplynutí tejto lehoty už poukaz nie je možné preplatiť.
Ministerstvo však počíta aj s prípadmi, keď si domácnosti šek nestihnú uplatniť. „Občania však o svoju pomoc neprídu, suma im bude kumulatívne vyplatená pri najbližšom zasielaní energopoukážok,“ uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík. V praxi to znamená, že nevyčerpaná suma sa presunie a bude vyplatená spolu s ďalšou pomocou v nasledujúcom období.
Výška tejto pomoci nie je pre všetkých rovnaká. Odvíja sa od cien tepla v konkrétnej lokalite a od toho, o koľko tieto ceny prevyšujú úroveň z roku 2022. V praxi sa preto energošeky pohybujú v desiatkach až stovkách eur ročne, pričom konkrétna suma sa môže líšiť podľa mesta či bytového domu.
Stále pritom platí aj príjmové kritérium, teda takzvaná bonita domácnosti. Tá sa posudzuje ako celkový čistý mesačný príjem všetkých členov domácnosti, pričom hranica bola nastavená približne na úrovni 1 900 eur. Do výpočtu vstupujú napríklad mzdy, dôchodky či iné pravidelné príjmy a domácnosť nesmie túto hranicu prekročiť, aby na pomoc mala nárok. Na zjednodušenie výpočtov pre jednotlivé domácnosti vláda predstavila aj webovú stránku, kde sa vám nárok po zadaní údajov ukáže.
Niektorí získajú pomoc prvýkrát, iní o ňu prídu
Zmena dát môže výrazne ovplyvniť to, kto na energopomoc dosiahne. Po novom sa posudzuje aktuálny stav domácnosti vrátane zmien v počte členov, trvalého pobytu či príjmov.
To znamená, že niektorí ľudia, ktorí doteraz pomoc nedostali, ju môžu po novom získať. Naopak, časť domácností môže o podporu prísť, napríklad ak prekročia príjmový limit, zmení sa ich situácia alebo si neaktualizujú údaje. V praxi tak môže nastať aj situácia, že domácnosť, ktorá pomoc dostávala, ju po novom nedostane. Rovnako sa môže meniť aj okruh lokalít, kde vzniká nárok na pomoc, keďže ceny tepla sa počas roka vyvíjajú.
Ak domácnosti šek nedostanú napriek tomu, že spĺňajú podmienky, mali by si skontrolovať aktuálnosť svojich údajov, najmä trvalý pobyt a príjmy.
Prečo sa systém komplikuje
Jedným z hlavných problémov energopomoci je, že pravidlá sa menia za pochodu. Vláda ich upravovala už niekoľkokrát, čo znamená, že štát musí opakovane pracovať s novými podmienkami a aktualizovať údaje o domácnostiach. Zároveň ide o systém, ktorý pracuje s veľkým množstvom dát.
Každú domácnosť treba posúdiť individuálne, zohľadniť jej príjem, zloženie aj typ bývania. To si vyžaduje čas a zvyšuje riziko chýb alebo oneskorení. Svoju úlohu zohráva aj vývoj cien tepla. Tie sa na rozdiel od cien elektriny a plynu môžu meniť aj počas roka, čo znamená, že okruh domácností s nárokom na pomoc sa môže priebežne meniť.
Čo robiť, ak vám šek nepríde
Ak domácnosť energošek nedostane, hoci sa domnieva, že spĺňa podmienky, mala by si v prvom rade skontrolovať svoje údaje. Dôležitý je najmä trvalý pobyt a výška príjmov, ktoré štát pri posudzovaní zohľadňuje. V prípade nejasností je možné obrátiť sa na príslušné inštitúcie, napríklad na ministerstvo hospodárstva alebo na miestnu samosprávu, a teda okresný úrad alebo infolinku.
