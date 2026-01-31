Samoobslužné pokladnice už nebudú iba v supermarketoch. Pribudnúť by čoskoro mali v ďalšom známom reťazci

Nie je to tak dávno, ako sme vás informovali o bojkote samoobslužných pokladníc od istej skupiny spotrebiteľov. V súčasnosti ide o jednu z najhorúcejších maloobchodných tém, ktorá rozdeľuje zákazníkov na dva tábory. Obchodné reťazce však majú na problematiku jasný názor a percento ľudí využívajúcich tento systém rastie. Pozitíva v tomto smere vidí aj najväčší predajca módy na Slovensku.
Možnosť skenovať nákup v samoobslužných pokladniciach si ľudia spájajú najmä s potravinovými supermarketmi. Práve tie túto inováciu zaviedli do praxe ako prvé a umožnili tak zákazníkom vybrať si medzi štandardnou pokladnicou s pracovníkom, alebo samoobslužnou pokladnicou, kde si tempo skenovania tovaru určujú sami.
Obchodné reťazce začali v zavádzaní tohto systému vidieť čoraz väčší zmysel, nakoľko im dokázal zefektívniť prácu v pobočkách a zároveň skrátiť čakaciu dobu pri platbe za nákup. Aj napriek tomu, že percento nákupov zrealizovaných cez samoobslužné pokladnice stúpa, nemusia byť pochuti úplne každému.
Využíva ich viac ako polovica zákazníkov
Ako nám ešte počas januára prezradili zástupcovia viacerých veľkých slovenských reťazcov, bojkot od ľudí priamo neevidujú. Naopak, percento používateľov samoobslužných pokladníc rastie a v súčasnosti ich využíva zhruba 50 – 60 % zákazníkov. Potvrdili to Lidl, Kaufland či Tesco. Pozitívny trend v tomto smere vníma aj Billa, ktorá okrem spomínanej efektivity či skrátenia čakacej doby vidí prínos tiež v regiónoch, kde je problém s personálnym obsadením predajní.
Zároveň, samoobslužné pokladnice už dnes nie sú výsadou iba potravinových reťazcov. Čoraz viac prenikajú aj do segmentu s módou či so športovými potrebami. Príkladom je známa sieť Zara, ktorá už túto možnosť ponúka vo viacerých bratislavských predajniach, rovnako tak ju sprístupnil tiež Decathlon.
V nedávnom rozhovore pre portál interez potvrdil zavádzanie samoobslužných pokladníc aj šéf najväčšieho predajcu módy na Slovensku. Patrik Čanecký zo skupiny LPP, pod ktorú spadajú koncepty Reserved, Mohito, Cropp, House a Sinsay, uviedol, že by mali pribudnúť v poslednej menovanej značke.
Sinsay, ktorý by mal v aktuálnom roku otvoriť zhruba 20 nových slovenských predajní, sa tak bude chcieť zákazníkom priblížiť aj prostredníctvom tejto inovácie. „V prvom rade ide o to, aby boli naše prevádzky atraktívne a prístupné zákazníkom,“ uviedol Čanecký.
„Samoobslužné pokladnice nám pomôžu optimalizovať procesy v prevádzkach a zároveň uspokojiť zákazníka – nebude čakať v rade, personál bude mať viac priestoru pripravovať tovar pre zákazníkov a tak udržiavať predajňu atraktívnu,“ dodal šéf LPP Slovakia. Čanecký tiež potvrdil, že pomôcť by to malo aj pobočkám v regiónoch, kde je dlhodobo problém nájsť zamestnancov.
