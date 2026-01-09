Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody

V dnešnej rýchlej dobe je vítaná každá jedna zmena, ktorá ľuďom ušetrí čas či inak zjednoduší život. Výnimkou nie sú ani obchody. Ľudia práve tam neraz čakali v rade pri pokladnici aj desiatky minút a nakupovanie sa im nepríjemne predĺžilo. Samotné reťazce však následne pred niekoľkými rokmi prišli s nápadom, ako ušetriť ľuďom čas, no zároveň aj sebe peniaze na zamestnancoch.
Symbolom tejto zmeny sa stali samoobslužné pokladnice, ktoré dnes nájdeme takmer v každom väčšom obchode. Spočiatku pôsobili ako vítaná alternatíva, akási dobrovoľná možnosť pre tých, ktorí sa ponáhľajú alebo nakupujú len pár položiek. Postupne sa však z doplnku stal štandard a v niektorých prípadoch dokonca jediná dostupná voľba.
Práve v tomto bode dochádza ku komplikáciám. To, čo malo zjednodušiť nákupný proces, dnes časť ľudí vníma ako nútenú povinnosť. Zákazníci sa zrazu, podľa slov niektorých ľudí, ocitajú v úlohe pokladníkov, keď skenujú tovar, riešia technické chyby či čakajú na zásah personálu pri každom probléme. Druhá skupina ľudí si však samoobslužné pokladnice nevie vynachváliť a pri bežnej pokladnici neboli už roky.
Odpor voči samoobslužným pokladniciam
V posledných dňoch táto téma opäť ožila a na sociálnych sieťach sa objavil bizarný fenomén, akýsi druh odporu voči samoobslužným pokladniciam. Niektorí otvorene hovoria o bojkote. Najmä na facebooku sa v posledných dňoch šíri obrázok ženy s tromi rukami, vytvorený umelou inteligenciou, ktorá drží nápis „Nie som na brigáde, som zákazník“. Tento nepodarený výtvor šíri veľké množstvo používateľov a problém tak nemožno ignorovať.
Nahnevaní ľudia sa pritom vo veľkom delia o svoje skúsenosti. „Keď som upozornil, že nechcem blokovať tovar, pretože nie som zamestnanec IKEY, odpoveďou bol len zhovievavý úsmev. Kam sa to posúva? O pár mesiacov si možno budú zákazníci sami vykladať tovar do regálov,“ sťažuje sa jeden z nahnevaných zákazníkov.
„Zásadne nechodím k samoobslužným, nie som za to platená. A keď neotvoria pokladňu, tak im tam nechám kôš a odchádzam,“ hrdo hovorí ďalšia zákazníčka.
„Človek sa narobí v práci a ešte má ísť pri nákupe robiť pokladníčku? Aby nemuseli platiť ľudí a mali väčšie kontá papaláši, nepodporujem to,“ dodal ďalší. Niektorí sa dokonca delia o svoje nápady, ako obísť používanie samoobslužných pokladníc. „Ak nejde normálna pokladňa, prídeme k samoobslužnej, zavoláme pracovníka a povieme čarovné slovíčko: Zabudol som si okuliare, nablokujte mi to, prosím,“ chváli sa ďalší používateľ týmto svojím „excelentným“ nápadom, akoby vynašiel teplú vodu.
Nájdu sa však aj takí, ktorí na tieto pokladnice nedajú dopustiť. „Ja chcem svätý pokoj, nablokovať, zaplatiť a vypadnúť. Nepotrebujem stáť frontu s chlebom a minerálkou kvôli tomu, že niekto sa chce vrátiť do jaskyne,“ píše ďalší používateľ. „V pohode, nech si stoja fronty, ja radšej pôjdem k samoobslužnej pokladni, zaplatím kartou a som rýchlejšie odbavený,“ hovorí ďalší.
Slováci sa tak aktuálne v tejto téme delia na dva tábory. Prvá skupina sa snaží samoobslužné pokladnice bojkotovať a druhá ich, naopak, obhajuje. Kúsok pravdy majú zrejme obidve skupiny a je preto teraz na reťazcoch, ako s týmto problémom naložia. My sme sa preto najväčších slovenských reťazcov opýtali, čo si o tomto probléme myslia a či sa im samoobslužné pokladnice osvedčili.
Vyjadrenia reťazcov: O bojkote nevieme
„Neevidujeme žiadne formy bojkotu voči samoobslužným pokladniciam. V súčasnosti viac ako polovica našich zákazníkov realizuje svoje platby prostredníctvom samoobslužných pokladníc,“ prezradila pre interez hovorkyňa Lidla Adriana Maštalircová. Dodala však, že spätnú väzbu od zákazníkov berú vážne a pracujú na vylepšeniach v tejto oblasti.
Mária Zerzanová z Tesca vo vyjadrení potvrdila, že samoobslužné pokladnice sú vo väčšine obchodov tohto reťazca na Slovensku. „Väčšina zákazníkov si samoobslužné pokladnice obľúbila a aktívne ich využívajú, keďže im šetria čas a nemusia čakať v rade. Viac ako 60 % transakcií našich zákazníkov sa uskutoční prostredníctvom samoobslužných pokladníc. V takom prípade sa naši kolegovia a kolegyne na prevádzkach venujú iným činnostiam v rámci prevádzky, ako sú príprava a kontrola produktov a tovaru, upratovanie, príprava online nákupov a podobne,“ upresnila.
Ďalej však dodala, že pracovníci sú tu naďalej pre ľudí. „Pre zákazníkov je vždy k dispozícii aj pásová pokladnica – v prípade, ak na menších obchodoch nie je práve asistent predaja pri tejto pokladnici, stačí jeho alebo vedúceho zmeny o otvorenie pokladnice požiadať a medzičasom si zákazníci môžu vykladať nákup na pás.“
Možnosť výberu medzi klasickou a samoobslužnou pokladnicou nám potvrdila aj Nikoleta Lörincová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. „Vo všetkých našich predajniach má dnes zákazník možnosť výberu platby v klasickej pokladnici alebo v samoobslužnej pokladnici podľa vlastnej preferencie. Samoobslužné pokladnice momentálne využíva približne polovica našich zákazníkov, pričom ich preferujú hlavne zákazníci s menšími nákupmi,“ povedala pre interez.
„Dlhodobo pritom pozorujeme rastúci záujem zo strany zákazníkov o využívanie samoobslužných pokladníc,“ dodala. Pracovníci reťazca by však mali byť zákazníkom k dispozícií pri oboch typoch pokladníc.
Samoobslužné pokladnice nie sú problém
Výnimkou v tejto téme nie je ani Billa. „Dlhodobo prevláda trend menších nákupov, za ktoré chce zákazníčka či zákazník rýchlo zaplatiť. To znamená, že namiesto veľkých týždňových nákupov dnes výrazne dominujú menšie, ale za to častejšie, aj každodenné návštevy našich predajní. Preto bolo nutné rozšíriť možnosti platenia aj pomocou samoobslužných pokladníc,“ prezradil hovorca Marek Kravjar.
Väčšina zákazníkov si však podľa neho na tieto pokladnice rýchlo zvykla a dnes ich uprednostňuje práve pre ich rýchlosť. „Jednu klasickú obsluhovanú pokladnicu tak nahradilo niekoľko samoobslužných a za rovnaký čas je tak obslúžených oveľa viac zákazníčok a zákazníkov.“
Reťazec navyše upozornil aj na nedostatok pracovníčok a pracovníkov, ktorí majú záujem o prácu v maloobchode, s čím pomáhajú práve samoobslužné pokladnice. „Vo všetkých predajniach BILLA máte možnosť rozhodnúť sa, či využijete klasickú pokladnicu alebo samoobslužnú, s tým, že aj pri samoobslužných je vždy k dispozícii obchodná pracovníčka alebo pracovník, ktorí vám ochotne pomôžu,“ dodal Kravjar.
O vyjadrenie k tejto téme sme požiadali aj Zväz obchodu SR, no napriek našej snahe sme sa odpovede nedočkali. V prípade, že nastane zmena, budeme článok aktualizovať.
