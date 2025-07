S oceánom sa deje niečo strašné, odborníci majú slzy v očiach: Uhynulo už takmer 14 000 zvierat a bude ich ešte viac

Pláže sú posiate tisíckami mŕtvych živočíchov v rôznych štádiách rozkladu. Podľa odborníkov sa deje niečo absolútne príšerné. Stále je to však len špička ľadovca. Stav oceánov je podľa nich smutný a láme srdce.

Ako informuje The Guardian, už začiatkom roka si ľudia na austrálskom pobreží všimli, že niečo nie je v poriadku. Úrady upozorňovali, že všade je vidieť žltohnedú penu a pláže sú posiate mŕtvolami rýb a iných morských živočíchov. Úrady ale varovania ignorovali. Príznaky toho, že niečo nie je v poriadku, pociťovali aj ľudia. Mnohí sa po tom, ako prišli na pláž, rozkašľali.

Ukázalo sa, že za to môže premnožená toxická riasa Karenia mikimotoi, ktorá sa vymkla spod kontroly. Ekologička Faith Coleman si myslí, že živočíchy následkom jej prítomnosti začali hynúť ešte v januári. Podľa odborníkov je pravdepodobné, že dôjde k premnoženiu aj ďalších druhov toxických rias.

Experts believe there are 3 plausible contributors to the ‚Karenia mikimotoi‘ algal species affecting the South Australian coastline.

1. The 22-23 River Murray flood washing extra nutrients into the sea

2. Unprecedented cold-water upwelling in Summer 23-24 that brought

