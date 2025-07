Budete poriadne prekvapení: Nová štúdia odhalila niečo, čo ste o svojom psíkovi doteraz možno netušili

Nie je žiadnym prekvapením, že aj štvornohí miláčikovia majú svoje povahy, obľúbené, ale aj neobľúbené veci, ľudí, ktorých milujú a ktorých, naopak, nemajú príliš v láske. Vedeli ste však, že tak ako vy, aj psíky možno majú svoje obľúbené televízne programy?

Aký je obľúbený program vášho psíka?

Ako informuje web Science Alert, nová štúdia publikovaná prostredníctvom Scientific Reports informuje, že to, akú má váš psík povahu, ovplyvňuje to, aké televízne programy preferuje. Odborníci si myslia, že to môže byť užitočné napríklad pri formovaní správania a pri učení nových návykov.

Do výskumu bolo zapojených 453 majiteľov psov, ktorí si očividne užívajú sledovanie televízie. Údaje o tomto správaní sa zhromažďovali prostredníctvom dotazníkov, ktoré mali majitelia vyplniť. Psy so živšou povahou častejšie sledovali objekty na obrazovke, zatiaľ čo psy, ktoré boli hodnotené ako bojazlivé alebo úzkostlivé, častejšie reagovali na podnety, ktoré sa netýkali iných zvierat, napríklad zvončeky alebo autá.

„Výsledky naznačujú, že návyky pri sledovaní televízie možno predpovedať podľa aspektov osobnosti psa a že psy môžu vnímať objekty v 2D televíznom formáte podobne ako v 3D prostredí,“ píšu odborníci v štúdii. Nie je ale jasné, ako psíky vnímajú dianie v televízii v súvislosti s dianím v reálnom svete. Existuje síce niekoľko štúdií, ktoré sa touto otázkou zaoberali, no boli vykonávané na malej vzorke.

Zaujímavé zistenia

Ako celok, psy oveľa častejšie reagovali na iné zvieratá na obrazovke než na objekty, ako sú napríklad autá. Štúdia tiež zaznamenala niekoľko faktorov, ktoré nemali vplyv na návyky pri sledovaní televízie, napríklad vek, pohlavie a plemeno. Zdá sa, že ani to, ako dlho pes televíziu sledoval, nemalo vplyv na jeho reakcie.

Zaujímavé je tiež zistenie, že vedci nezaznamenali príliš veľký rozdiel medzi audio a vizuálnymi podnetmi. To znamená, že bolo omnoho dôležitejšie, či to bol iný pes alebo napríklad auto, než to, či daný podnet pes videl alebo počul z televízie.

Môže to pomôcť pri tréningu, ale aj v bežnom živote

Odborníci si myslia, že to môže pomôcť pri využívaní televíznych programov pri trénovaní psov napríklad v útulkoch. Program je napríklad možné prispôsobovať temperamentu psa. Môže však zároveň majiteľom pomôcť vyfiltrovať programy, ktoré môžu byť pre ich štvornohých priateľov zbytočne stresujúce. Je však potrebný ďalší výskum.

Je ale tiež potrebné mať na pamäti, že štúdia sa v prvom rade sústredila na psy, ktoré skutočne prejavili záujem o televíziu, a vychádzala z informácií od majiteľov. Nie je teda možné výsledky aplikovať všeobecne na všetky zvieratá.

Podľa odborníkov sú ale výsledky sľubné, pokiaľ ide o výskum toho, čo si asi psíky pri sledovaní televízie myslia. Aj to, čo s nimi majitelia v televízii sledujú, môže mať pre psíky význam.