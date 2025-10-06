Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Obchodné reťazce
V ruskom diskonte sme narazili aj na kečup ukrajinského pôvodu.

V Banskej Bystrici otvoril ruský diskontný reťazec Mere, o ktorého príchode na Slovensko kolovali fámy už dlhé mesiace. Cez víkend sprístupnil svoje brány návštevníkom v testovacom režime a v pondelok na obed prišiel s „veľkým otvorením“, ako túto udalosť sám nazval. Podobne ako Biedronka zákazníkom sľubuje „nízke ceny každý deň“, čo bolo pravdepodobne pre nich lákadlom už pred oficiálnym otvorením. Či sú skutočne také nízke, sme sa vybrali zistiť ešte v nedeľu a zostali sme zaskočení tým, že niektorí ľudia odchádzali domov s plnými košíkmi. 

Pre niekoho môže byť prekvapivá lokalita v samom srdci Slovenska, ktorú si reťazec Mere zvolil pre svoju prvú predajňu, ďalších môže zaraziť skôr pozadie ruského diskontu.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Z regálov predajní sťahujú populárny tovar: Dôvodom je olovo, peniaze vám vrátia aj bez bločku
2.
Mere otvoril svoju prvú predajňu na Slovensku: Nový diskont láka na ceny, aké sme už dlho nevideli. Nájdete ho v tomto meste
3.
Najväčšia dm predajňa na Slovensku otvorila svoje brány: Nachádza sa v tomto meste, zákazníkov čaká novinka
Zobraziť všetky články (206)

Ako sme vás informovali, u našich českých susedov si vybudoval už pomerne rozšírenú sieť, no podľa portálu PageNotFound.cz z dostupných informácií a verejných registrov vyplýva, že za Mere majú stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam a označila ich za bezpečnostnú hrozbu. Ďalej sa v rámci firmy spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine. Česká mutácia spoločnosti sa pre portál vyjadrila, že ide o špekulácie a nepodložené informácie.

Reťazec Mere je od dnešného dňa oficiálne dostupný aj na Slovensku a ako sme sa presvedčili na vlastné oči, pritiahol zákazníkov ešte pred oficiálnym otvorením, a to aj napriek tomu, že svoje testovacie otvorenie nijako špeciálne nepropagoval.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Ako sme si všimli, v sobotu zverejnila predajňa na facebooku video, v ktorom pozvala zákazníkov na „malé technické otvorenie“. Mnohí sa pýtali, či bude mať otvorené aj v nedeľu. Najprv avizovala, že obchod bude z „technických dôvodov“ zatvorený, no napokon tento oznam Mere aktualizoval a svoje brány otvoril. Do predajne ruského diskontu sme sa vybrali aj my, a to krátko po jednej hodine.

Čakal na nás šok hneď po príchode

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo nás v predajni zaskočilo;
  • aké sú ceny a čo ponúka;
  • prečo to podľa zákazníkov vyzerá v Mere ako v stavebninách;
  • čo niektorí kritizujú.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac