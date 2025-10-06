Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad

V Banskej Bystrici otvoril ruský diskontný reťazec Mere, o ktorého príchode na Slovensko kolovali fámy už dlhé mesiace. Cez víkend sprístupnil svoje brány návštevníkom v testovacom režime a v pondelok na obed prišiel s „veľkým otvorením“, ako túto udalosť sám nazval. Podobne ako Biedronka zákazníkom sľubuje „nízke ceny každý deň“, čo bolo pravdepodobne pre nich lákadlom už pred oficiálnym otvorením. Či sú skutočne také nízke, sme sa vybrali zistiť ešte v nedeľu a zostali sme zaskočení tým, že niektorí ľudia odchádzali domov s plnými košíkmi.
Pre niekoho môže byť prekvapivá lokalita v samom srdci Slovenska, ktorú si reťazec Mere zvolil pre svoju prvú predajňu, ďalších môže zaraziť skôr pozadie ruského diskontu.
Ako sme vás informovali, u našich českých susedov si vybudoval už pomerne rozšírenú sieť, no podľa portálu PageNotFound.cz z dostupných informácií a verejných registrov vyplýva, že za Mere majú stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam a označila ich za bezpečnostnú hrozbu. Ďalej sa v rámci firmy spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine. Česká mutácia spoločnosti sa pre portál vyjadrila, že ide o špekulácie a nepodložené informácie.
Reťazec Mere je od dnešného dňa oficiálne dostupný aj na Slovensku a ako sme sa presvedčili na vlastné oči, pritiahol zákazníkov ešte pred oficiálnym otvorením, a to aj napriek tomu, že svoje testovacie otvorenie nijako špeciálne nepropagoval.
Ako sme si všimli, v sobotu zverejnila predajňa na facebooku video, v ktorom pozvala zákazníkov na „malé technické otvorenie“. Mnohí sa pýtali, či bude mať otvorené aj v nedeľu. Najprv avizovala, že obchod bude z „technických dôvodov“ zatvorený, no napokon tento oznam Mere aktualizoval a svoje brány otvoril. Do predajne ruského diskontu sme sa vybrali aj my, a to krátko po jednej hodine.
Čakal na nás šok hneď po príchode
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo nás v predajni zaskočilo;
- aké sú ceny a čo ponúka;
- prečo to podľa zákazníkov vyzerá v Mere ako v stavebninách;
- čo niektorí kritizujú.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku