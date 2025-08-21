Rusko začne posilňovať svoj jadrový štít: Čelí vraj obrovským hrozbám zo západu, napreduje aj Čína

Rusko by malo v nasledujúcich rokoch posilniť svoj jadrový štít vzhľadom na „obrovské hrozby“, ktorým je vystavené, vyhlásil vo štvrtok generálny riaditeľ ruského jadrového gigantu Rosatom Alexej Lichačov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Teraz, pri súčasnej geopolitickej situácii, je obdobie obrovských hrozieb pre existenciu nášho štátu. Preto je jadrový štít, ktorý je zároveň aj mečom, zárukou našej suverenity,“ povedal Lichačov. „Dnes chápeme, že jadrový štít musí byť v nasledujúcich rokoch posilnený,“ dodal.
Trump predstavil systém Golden Dome
Rusko a Spojené štáty modernizujú svoje jadrové arzenály vrátene systémov používaných na detekciu a zachytávanie prichádzajúcich rakiet nesúcich jadrové zbrane. Robia tak v čase, keď Čína zvyšuje svoje jadrovú kapacitu nad úroveň európskych mocností – Británia a Francúzska, informuje Reuters.
Americký prezident Donald Trump v máji predstavil plány na systém protiraketovej obrany Golden Dome (Zlatá kupola). Štít bude stáť najmenej 175 miliárd dolárov a má byť funkčný do konca jeho druhého obdobia vo funkcii prezidenta, teda do roku 2029.
Plánovaný americký štít by mal podľa Reuters zachytávať rôzne typy rakiet vrátane balistických, hypersonických a rakiet s plochou dráhou letu a jeho cieľom je blokovať hrozby zo strany Číny a Ruska. Vojenskí odborníci sa zhodujú, že žiadny takýto štít nedokáže zachytiť všetky rakety, najmä nie v množstve, ktoré by mohli vypustiť Rusko či USA.
Federácia amerických vedcov tvrdí, že Ruská federácia má približne 4300 zhromaždených a nasadených jadrových hlavíc a Spojené štáty ich majú zhruba 3700. Spolu to predstavuje asi 87 percent celkového inventára.
Treťou svetovou jadrovou mocnosťou je Čína, ktorá má približne 600 hlavíc. Nasleduje Francúzsko (290), Británia (225), India (180), Pakistan (170), Izrael (90) a Severná Kórea (50), informuje Reuters.
