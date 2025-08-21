Odvážny plán estónskeho generála dnes naberá nové rozmery: Hovorí o údere na Rusko, nemôžeme čakať, kým nás ovalí kladivom

Objekt, ktorý sa v noci z utorka na stredu zrútil a vybuchol v poli pri obci Osiny v Lublinskom vojvodstve asi 100 kilometrov od hranice s Bieloruskom, bol vojenský dron. Na tlačovej konferencii to podľa portálu Onet potvrdil prokurátor Grzegorz Trusiewicz z prokuratúry v Lubline. Podľa zdrojov agentúry PAP z ministerstva obrany išlo o vojenský dron bez útočnej hlavice, tzv. návnadu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Predbežne máme dočinenia s vojenským dronom. S najväčšou pravdepodobnosťou bol poškodený výbuchom. Na mieste je vojenský expert, ktorý tieto okolnosti potvrdí,“ povedal Trusiewicz. Denník Rzeczpospolita píše, že išlo o iránsky dron typu Šáhid používaný Ruskom pri náletoch na Ukrajinu.
Podľa zdrojov PAP stroj obsahoval len malé množstvo výbušniny a jeho úlohou bolo zamerať na seba prostriedky protivzdušnej obrany, aby odvrátil ich pozornosť od útočných dronov. Vojvoda Lublinského vojvodstva Krzysztof Komorski na tlačovej konferencii uviedol, že v dôsledku výbuchu nedošlo k žiadnym zraneniam, na troch domoch však výbuch rozbil okná.
Útok na Rusko
Aj pre takéto incidenty sa v Európe čoraz viac rozmýšľa, čo spraviť s agresívnym a nebezpečným Ruskom. Objavujú sa dokonca extrémne názory, že Putinov režim treba napadnúť skôr, než on napadne vás. V tejto súvislosti sa často skloňuje meno estónskeho generála Vahura Karusa.
Ten totiž ešte minulý rok povedal, že jedinou šancou je udrieť na Rusko skôr ako oni, ešte na ruskej pôde. Európa vraj nemôže len tak čakať na úder kladivom, píšu TVNoviny a odvolávajú sa na televíziu ERR. Odvážny plán hovorí o preventívnom útoku, ktorý by zlikvidoval kapacity Rusov ešte na ich území.
Ak by totiž Rusko zaútočilo na Európu, Estónsko by bolo na rade medzi prvými a je otázne, či by vojská aliancie stihli prísť predtým, než by sa niektoré územia ocitli pod ruskou kontrolou. S podobnou myšlienkou prišiel aj americký generál Christopher Donahue, nový veliteľ americkej armády v Európe. Ten hovorí o jednoduchom obsadení Kaliningradu.
Európske krajiny sa zároveň vyjadrili, že chcú, aby Donald Trump nasadil americké stíhačky do Rumunska ako súčasť bezpečnostných záruk USA na ukončenie vojny na Ukrajine. Referuje o tom web denníka The Times.
Poprední európski vojenskí predstavitelia rokujú o nasadení amerických stíhačiek F-35 v Rumunsku, kde Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) buduje svoju najväčšiu leteckú základňu v Európe s cieľom odradiť od opätovnej ruskej invázie. Americký prezident Donald Trump v pondelok vylúčil nasadenie amerických vojakov na Ukrajine, ale vyhlásil, že je pripravený poskytnúť leteckú podporu v rámci bezpečnostných záruk USA.
