Vo vojne na Ukrajine zomrelo 352-tisíc Rusov, najviac ich bolo v rokoch 2024 a 2025

Celkový počet zabitých ruských vojakov od začiatku invázie na Ukrajinu do konca roka 2025 dosiahol 352-tisíc. Na základe analýzy oficiálnych zoznamov mŕtvych, údajov z registra dedičských konaní a súdnych štatistík to uvádzajú nezávislé ruské weby Meduza, Mediazona a ruská služba BBC. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Najnovší odhad po prvýkrát zahŕňa nielen úmrtia registrované prostredníctvom matrík (261-tisíc), ale aj približne 90-tisíc ľudí, ktorých za mŕtvych alebo nezvestných vyhlásili súdy.
Najvyšší počet ľudských strát je v rokoch 2024 a 2025
Ako zdôrazňujú autori štúdie, najvyšší počet ľudských strát je v rokoch 2024 a 2025, keď boli vojenské operácie na Ukrajine najsilnejšie.
Práve v tomto období začali súdy hromadne uznávať nezvestných v bojovej akcii za mŕtvych a za dva roky bolo podaných 86-tisíc žiadostí od vojenských jednotiek a príbuzných.
Nárast súdnych rozhodnutí sa zhoduje s tzv. extrémne oneskorenými zápismi do dedičského registra. Ide o prípady, keď sa dátum úmrtia od dátumu začatia konania líši o mnoho mesiacov. Pred vojnou na Ukrajine išlo o zriedkavé prípady, od februára 2022 do konca roka 2025 ich bolo viac ako 52-tisíc.
Od decembra 2025 do apríla 2026 mali Rusi stratiť vyše 150-tisíc mužov
Od decembra 2025 do apríla 2026 ruská armáda podľa ukrajinských odhadov stratila približne 156 700 mužov (zabití alebo zranení). V rovnakom období bolo naverbovaných 148 400 dobrovoľníkov, čiže sa znížila schopnosť Moskvy dopĺňať vojenský personál. Tieto údaje doteraz neboli nezávisle potvrdené, ale naznačujú ich aj ruské otvorené zdroje: počet dedičských konaní týkajúci sa mladých mužov vo veku od 20 do 24 rokov v určitých týždňoch roku 2025 desaťkrát prekročil predvojnovú úroveň.
Výskumníci považujú svoj odhad 352-tisíc mŕtvych za minimálny údaj. Nezahŕňa bojovníkov z iných krajín, ani tých, ktorí boli nezvestní v druhej polovici roka 2025 a v ich prípade ešte neuplynula požadovaná súdna lehota. Neznámy zostáva aj osud desiatok tisíc ľudí, ktorých telá sa nenašli a ich príbuzní nepodali žalobu.
Nahlásiť chybu v článku