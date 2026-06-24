Ruské drony prišli o dôležitú podporu v Bielorusku. Minsk po ostrom ultimáte radšej vypol stanice

Vojna na Ukrajine

Ilustračné foto: SITA/AP

Dana Kleinová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj vyzval Bielorusko, aby tieto zariadenia do jedného týždňa odstránilo zo svojho územia.

Retranslačné stanice, ktoré podľa Ukrajiny pomáhali podporovať útoky ruských dronov z bieloruského územia, prestali 22. júna fungovať, uviedol v stredu pred novinármi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informoval o tom na svojom účte na sociálnej sieti X, píše TASR.

Tento vývoj nasleduje po ultimáte, ktorým Zelenskyj dal Bielorusku týždeň na odstránenie týchto zariadení. V opačnom prípade by čelilo nešpecifikovaným krokom zo strany Ukrajiny.

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Zelenského vyjadrenie k nefunkčným staniciam

„Podľa dostupných informácií, ktoré mi predložil hlavný veliteľ aj spravodajské služby, 22. júna príslušné retranslačné zariadenia na území Bieloruska ukončili činnosť. Či boli demontované alebo nie, to úprimne zatiaľ neviem. Ale pracujeme na tom, situáciu pozorne sledujem a denne dostávam správy. Faktom je, že dnes tieto retranslačné zariadenia nefungujú,“ povedal Zelenskyj v odpovedi na otázky novinárov.

Minulý piatok Zelenskyj uviedol, že na území Bieloruska sa nachádzajú retranslačné zariadenia, ktoré pomáhajú koordinovať ruské útoky na Ukrajinu. Podľa neho sú takéto zariadenia štyri, a to v Homeľskej a Brestskej oblasti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Foto: SITA/AP

Lokalizácia a ciele koordinovaných útokov

Dodal, že „práve vďaka tomuto vybaveniu boli vykonané útoky na Žytomyrskú, Rivnenskú a Volynskú oblasť, na energetickú infraštruktúru, železnicu – na mestá aj dediny“.

Zároveň vyzval Bielorusko, aby tieto zariadenia do jedného týždňa odstránilo zo svojho územia.

Výsledok ukrajinského ultimáta a fungovanie systémov

V príspevku na sieti X Zelenskyj vyzdvihol, že ultimátum voči bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi zabralo a Bielorusko a Rusko vypli retranslačné stanice na bieloruskom území, ktoré pomáhali navádzať ruské drony do útokov na Ukrajine. „Ukrajina ukázala, ako sa dá s diktátormi jednať z pozície sily,“ dodal Zelenskyj.

Lukašenko
Foto: SITA/AP

Ukrajinský prezident predtým uviedol, že systémy pozostávali z relé zariadení namontovaných na komunikačných vežiach a používali sa na podporu útokov ruských dronov proti Ukrajine.

Úloha Bieloruska a navigácia dronov Šáhid

Ruské útočné drony typu Šáhid sa pri navigácii počas útokov na veľké vzdialenosti spoliehajú na rádiokomunikačné siete a pozemnú infraštruktúru.

Lukašenko, ktorý vládne Bielorusku od roku 1994, zostáva jedným z najbližších spojencov Moskvy a poskytoval Rusku politickú a vojenskú podporu počas celej vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine.

Reakcia Moskvy a obvinenia z agresie

Po Zelenského ultimáte hovorca Kremľa Dmitrij Peskov obvinil Kyjev z prejavov „agresie“ a porušovania bieloruskej suverenity.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v súvislosti s ultimátom obvinil Zelenského z pokusov zatiahnuť Bielorusko do konfliktu a „rozšíriť geografiu bojových operácií“.

Mlčanie Minska a plánované stretnutie lídrov

Lukašenko sa k tvrdeniam o ruských retranslačných zariadeniach verejne nevyjadril, uviedol však, že odmieta zapojenie svojej krajiny do vojny.

Kremeľ okrem toho 22. júna oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin a Lukašenko plánujú v blízkej budúcnosti stretnutie, aby prediskutovali Zelenského varovanie Minsku.

Následky vojny

Len dnes sme vás informovali o tom, že vojna na Ukrajine trvá už vyše štyroch rokov a kvôli Putinovmu rozhodnutiu už zomreli stovky tisíc ľudí, pričom straty na životoch na oboch stranách sú obrovské.

Rusko stratilo počas vojny na Ukrajine 1,3 až 1,5 milióna ľudí, ktorí boli vyradení z boja. Z nich sa počet zabitých odhaduje na pol milióna. Len pre predstavu, Bratislava má približne 480-tisíc obyvateľov. TASR o tom informuje na základe britského webu UK Defence Journal.

Podľa webu to uviedol vysokopostavený predstaviteľ Severoatlantickej aliancie, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity na okraj stretnutia ministrov obrany NATO. Ruské straty sú podľa jeho slov relatívne stabilné, keď mesačne sa pohybujú od 30 000 do 35 000 vojakov.

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