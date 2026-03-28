Rusi útočili na pôrodnicu v Odese: Tlak na agresora sa musí zvýšiť, Ukrajinu podporila ďalšia európska krajina

Lucia Mužlová
Úmyselný útok na pôrodnicu je aktom absolútnej neľudskosti.

Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna v sobotu rozhodne odsúdil ruský útok na pôrodnicu v Odese, označil ho za akt „absolútnej neľudskosti“ a vyzval zvýšiť tlak na Rusko. Útok na Odesu si vyžiadal najmenej dvoch mŕtvych a viac ako desať zranených, informoval spravodajský web Le Figaro, píše TASR.

„Úmyselný útok na pôrodnicu je aktom absolútnej neľudskosti. Zameriava sa na najzraniteľnejších: matky, novorodencov a tých, ktorí dávajú život,“ napísal estónsky minister v príspevku na sieti X.

Tsahkna konštatoval, že Rusko pokračuje vo svojich úmyselných útokoch na civilistov a kritickú infraštruktúru na Ukrajine. „Tvárou v tvár takejto brutalite nemôže byť žiadne ospravedlnenie, žiadna neutralita ani žiadne váhanie. Tlak na agresora sa musí zintenzívniť,“ zdôraznil.

Útočili aj na prístav

Útok na odeskú pôrodnicu odsúdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa neho ide o „čistý teror proti bežnému civilnému životu.“

Ako s odvolaním sa na vedúceho regionálnej vojenskej správy Oleha Kipera dodala britská stanica BBC, zamestnanci a pacienti pôrodnice, celkovo 81 ľudí, neutrpeli zranenia, pretože boli evakuovaní do krytu. V pôrodnici však vznikli veľké materiálne škody.

Odesa bola jedným z hlavných cieľov nočného útoku ruskej armády. Miestne úrady hlásili útoky na prístavnú infraštruktúru, rezidenčné štvrte a sociálne a zdravotnícke zariadenia vrátane pôrodnice.

Jeden z ruských dronov zasiahol aj budovu, kde sídli denník Suspiľne Odesa. Pri útoku nebol nikto zranený, ale samotná budova je poškodená tak, že sa nedá opraviť. Novinári budú musieť pokračovať v práci na inom mieste, doplnila BBC.

Terčom útokov bol aj prístav v Odeskej oblasti. Zásah tam dostalo niekoľko objektov infraštruktúry, uviedla správa prístavu.

V reakcii na masívne nočné útoky na Odesu a mesto Kryvyj Rih ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha zopakoval, že jediný spôsob, ako prinútiť Rusko ukončiť vojnu, je zvýšiť tlak na tohto agresora v podobe sankcií a izolácie a podporovať Ukrajinu.

