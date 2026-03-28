Rusi útočili na pôrodnicu v Odese: Tlak na agresora sa musí zvýšiť, Ukrajinu podporila ďalšia európska krajina

Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna v sobotu rozhodne odsúdil ruský útok na pôrodnicu v Odese, označil ho za akt „absolútnej neľudskosti“ a vyzval zvýšiť tlak na Rusko. Útok na Odesu si vyžiadal najmenej dvoch mŕtvych a viac ako desať zranených, informoval spravodajský web Le Figaro, píše TASR.
„Úmyselný útok na pôrodnicu je aktom absolútnej neľudskosti. Zameriava sa na najzraniteľnejších: matky, novorodencov a tých, ktorí dávajú život,“ napísal estónsky minister v príspevku na sieti X.
Tsahkna konštatoval, že Rusko pokračuje vo svojich úmyselných útokoch na civilistov a kritickú infraštruktúru na Ukrajine. „Tvárou v tvár takejto brutalite nemôže byť žiadne ospravedlnenie, žiadna neutralita ani žiadne váhanie. Tlak na agresora sa musí zintenzívniť,“ zdôraznil.
A Russian Shahed drone struck a maternity hospital in Odesa, hitting the roof and causing a fire. Doctors helped extinguish the fire.
At the time, 32 pregnant women, 22 children, and 27 staff were inside but fortunately all were safely evacuated, including newborn twins on… pic.twitter.com/dU1xJsERZw
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 28, 2026
Útočili aj na prístav
Útok na odeskú pôrodnicu odsúdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa neho ide o „čistý teror proti bežnému civilnému životu.“
Ako s odvolaním sa na vedúceho regionálnej vojenskej správy Oleha Kipera dodala britská stanica BBC, zamestnanci a pacienti pôrodnice, celkovo 81 ľudí, neutrpeli zranenia, pretože boli evakuovaní do krytu. V pôrodnici však vznikli veľké materiálne škody.
Odesa bola jedným z hlavných cieľov nočného útoku ruskej armády. Miestne úrady hlásili útoky na prístavnú infraštruktúru, rezidenčné štvrte a sociálne a zdravotnícke zariadenia vrátane pôrodnice.
Last night, the Russians launched a massive strike on Odesa. There was no military purpose whatsoever – this was pure terror against ordinary civilian life. Over 60 drones were used in the strike on the city. Sadly, there is extensive damage. Among the sites hit were a maternity… pic.twitter.com/5l68WhrTA7
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2026
Jeden z ruských dronov zasiahol aj budovu, kde sídli denník Suspiľne Odesa. Pri útoku nebol nikto zranený, ale samotná budova je poškodená tak, že sa nedá opraviť. Novinári budú musieť pokračovať v práci na inom mieste, doplnila BBC.
Terčom útokov bol aj prístav v Odeskej oblasti. Zásah tam dostalo niekoľko objektov infraštruktúry, uviedla správa prístavu.
V reakcii na masívne nočné útoky na Odesu a mesto Kryvyj Rih ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha zopakoval, že jediný spôsob, ako prinútiť Rusko ukončiť vojnu, je zvýšiť tlak na tohto agresora v podobe sankcií a izolácie a podporovať Ukrajinu.
Nahlásiť chybu v článku