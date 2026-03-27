Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad

Adresná energopomoc mala byť riešením, ktoré ľuďom uľaví od rastúcich cien energií. Vláda ju zaviedla v čase, keď účty za elektrinu, plyn a teplo citeľne zasahovali rozpočty domácností. Systém mal byť jednoduchý, automatický a spravodlivý. Realita však ukazuje, že očakávania pomaly, ale isto dobieha realita.
Od schválenia adresnej energopomoci sa pravidlá opakovane menia, objavujú sa chyby, kritika aj nové návrhy. Najnovšie vláda pripravuje zásadnú legislatívnu úpravu, ktorá má systém spresniť, sprísniť a zároveň obmedziť jeho zneužívanie.
Z oficiálneho portálu energopomoci vyplýva, že pomoc sa poskytuje automaticky na základe vyhodnotenia bonity domácnosti, teda jej schopnosti dlhodobo platiť energie. Nárok vznikol od 1. januára 2026 a pomoc sa poskytuje bez podávania žiadostí, buď ako zľava na faktúre, alebo formou energopoukážky.
Od rýchleho riešenia k zložitému systému
Adresnú energopomoc vláda schválila 3. decembra 2025. Pôvodným cieľom bolo nahradiť plošné dotácie adresnejším modelom, ktorý by smeroval pomoc len tým domácnostiam, ktoré ju skutočne potrebujú. Krátko po zavedení sa však ukázalo, že systém naráža na realitu každodenného života.
Už v januári 2026 vláda pravidlá upravila a rozšírila okruh domácností, ktoré majú na pomoc nárok. Ďalší výrazný zásah prišiel 25. marca 2026, keď ministerka hospodárstva Denisa Saková predložila novelu viacerých zákonov. Tá mení nielen samotnú energopomoc, ale aj pravidlá evidencie pobytu či fungovanie energetického trhu. Zmeny majú začať platiť od leta. Časť od 1. júla, zvyšok od 1. septembra. O konečnej podobe ešte rozhodne parlament.
Milióny eur v ohrození, opozícia podáva podnet
Popri legislatívnych zmenách sa čoraz hlasnejšie ozýva aj kritika. Strana Sloboda a Solidarita upozornila na chyby v systéme a podala podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Podľa poslanca Karola Galeka mohlo byť nesprávne vyplatených až 43 miliónov eur.
Opozícia hovorí o systémovej chybe, ktorá mohla zasiahnuť tisíce prípadov. „Máme podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ uviedol. Medzi najvýraznejšie problémy patria prípady, keď energopoukážky dorazili na adresy ľudí, ktorí už nežijú, alebo na nehnuteľnosti, ktoré sú dlhodobo neobývané.
Kľúčovým problémom však je, že v prípade neoprávneného vyplatenia môže štát tieto peniaze žiadať späť. To znamená, že ak bola domácnosti pomoc priznaná chybne, môže byť spätne vyzvaná na jej vrátenie, aj keď o chybe nemala vedomosť. Ministerka hospodárstva Denisa Saková tieto tvrdenia zmierňuje. „Nekonzistentné dáta ovplyvnili vyplatenie alebo priznanie energopomoci 1 % až 1,5 % domácností,“ uviedla.
Únik údajov vyvolal otázky aj o bezpečnosti systému
K energopomoci sa najnovšie viaže aj podozrenie na únik citlivých údajov. Strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že z ministerstva hospodárstva mali uniknúť dáta viac ako 20-tisíc ľudí vrátane rodných čísel. Podľa poslanca Karola Galeka sa USB kľúč s údajmi dostal priamo k nemu, pričom malo ísť aj o osoby, ktoré nesúhlasili so spracovaním svojich údajov. „Za toto musí ministerka Saková odstúpiť,“ uviedol.
Ministerstvo hospodárstva reagovalo, že materiál mohol byť získaný nezákonne. Uviedlo, že situáciu preveruje, komunikuje s príslušnými orgánmi a objednalo znalecké skúmanie.
Energošeky môžu zmiznúť skôr, než si ich všimnete
Jedným z najpraktickejších problémov sú energopoukážky, ktoré štát posiela poštou. Tie slúžia na úhradu nákladov na teplo, no majú presne stanovenú platnosť. Použiť ich môžete len 45 dní od dátumu uvedeného na poukaze. Rozhodujúci je pritom dátum na dokumente, nie deň doručenia.
Ak domácnosť túto lehotu nestihne, poukaz už nebude možné preplatiť. Neznamená to však, že o peniaze príde. „Občania však o svoju pomoc neprídu, suma im bude kumulatívne vyplatená pri najbližšom zasielaní energopoukážok,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Mária Pavlusík. V praxi to znamená, že nevyužitá suma sa presunie a vyplatí neskôr.
Už o pár dní môžu domácnosti očakávať nové energošeky
Distribúcia energopoukážok prebieha vo viacerých vlnách. Prvá prebehla začiatkom roka, ďalšie nasledujú postupne. Nové energošeky by mali byť rozposielané už od apríla. Potvrdila to aj pracovníčka na infolinke energopomoci. Zároveň doplnila, že ide o novú inštrukciu rezortu, ktorú majú občanom komunikovať.
Aj tieto poukazy budú mať rovnaké pravidlá. Platnosť zostáva 45 dní, preto je dôležité sledovať si schránku a reagovať bez odkladu.
Ako štát počíta, kto má nárok na energopomoc
Jedným z najdôležitejších, no zároveň najmenej pochopených prvkov energopomoci, je výpočet takzvanej bonity domácnosti. Práve ten rozhoduje o tom, či domácnosť pomoc dostane, alebo nie. Hoci systém pôsobí na prvý pohľad jednoducho, v skutočnosti ide o viacstupňový výpočet, ktorý dokáže výrazne ovplyvniť výsledok. Základom je, že štát nehodnotí jednotlivca, ale celú domácnosť. To znamená, že sa posudzujú príjmy všetkých osôb, ktoré majú na danej adrese nahlásený trvalý pobyt.
Nezáleží pritom na tom, či tam reálne žijú. Do výpočtu vstupujú najmä príjmy zo zamestnania za obdobie od júla 2024 do júna 2025, príjmy z podnikania za rok 2024 a tiež dôchodky za rovnaké obdobie. Všetky tieto príjmy sa spočítajú a vytvoria celkový ročný príjem domácnosti. V ďalšom kroku sa tento príjem upravuje podľa veľkosti domácnosti. Štát totiž počíta s tým, že viacčlenná domácnosť síce potrebuje viac peňazí, no náklady nerastú priamo úmerne počtu ľudí. Preto každý člen domácnosti má inú váhu.
Prvý dospelý člen sa počíta ako jedna celá jednotka. Každý ďalší dospelý má hodnotu 0,7 a dieťa do 14 rokov má hodnotu 0,5. Tieto hodnoty sa spočítajú a vznikne takzvaný ekvivalentný počet členov domácnosti. Celkový ročný príjem sa potom vydelí týmto číslom. Výsledkom je ročný príjem prepočítaný na jednu osobu.
V poslednom kroku sa tento údaj ešte vydelí dvanástimi, čím vznikne mesačný ekvivalentný príjem. Práve tento výsledok je rozhodujúci. Ak je nižší ako 1 930 eur na osobu, domácnosť má nárok na energopomoc. Ak túto hranicu presiahne, pomoc nedostane.
Stačí zadať základné údaje, výsledok vidíte okamžite
Ľudia však pre zistenie nároku kalkulačky vyťahovať nemusia. To, či majú alebo nemajú nárok, si môžu po zadaní potrebných údajov jednoducho zistiť na stránke energopomoc.sk, ktorá slúži ako centrálne miesto, kde si viete jednoducho overiť, či sa vás znížené ceny elektriny, plynu alebo tepla budú týkať.
Overenie nároku funguje cez jednoduché rozhranie a využíva údaje, ktoré už štát eviduje. Používateľ zadáva len minimum informácií. Pri elektrine je potrebné uviesť EIC kód. Pri plyne ide o POD kód. V prípade centrálneho zásobovania teplom je potrebné zadať mesto, ulicu a popisné číslo bytového domu.
Po odoslaní údajov sa okamžite zobrazí buď zelené oznámenie o tom, že domácnosť má na energopomoc nárok, alebo červené upozornenie, že podmienky nesplnila. Ministerstvo zverejnilo aj krátke videonávody pre elektrinu, plyn a vykurovanie, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť potrebné údaje na ich faktúrach.
Aká je realita
V praxi však tento systém často naráža na realitu.
Problém vzniká najmä v prípadoch, keď má v domácnosti trvalý pobyt osoba, ktorá tam reálne nebýva. Jej príjem sa totiž do výpočtu započítava, čím môže domácnosť prekročiť hranicu pre priznanie pomoci. Typickým príkladom sú dospelé deti, ktoré pracujú v inom meste alebo v zahraničí, no trvalý pobyt majú stále u rodičov.
Hoci rodičia môžu mať nízke príjmy, započítanie ďalšieho príjmu môže rozhodnúť o tom, že pomoc nedostanú. Ďalším problémom je, že systém pracuje s príjmami za minulé obdobie. To znamená, že ak sa situácia domácnosti zmenila, napríklad niekto prišiel o prácu alebo mu klesol príjem, v aktuálnom výpočte sa to nemusí okamžite prejaviť.
Problém nie je len v číslach, ale v nastavení systému
Práve takéto situácie patria medzi najčastejšie dôvody nespokojnosti. A zároveň vysvetľujú, prečo vláda pristúpila k ďalším zmenám. Ministerka Saková predložila novely, pri energopomoci už niekoľkú v poradí, schvaľovať ich budú v parlamente a účinnosť by mali nadobudnúť v júli a v septembri.
Ako upozorňuje Energie portal, jednou z hlavných zmien je snaha presne definovať, kto je domácnosť a kto do nej patrí. Ukázalo sa totiž, že systém umožňoval aj prípady, keď boli ako domácnosti evidované subjekty, ktoré do tejto kategórie nepatria. Objavili sa napríklad situácie, keď boli ako domácnosť vedené autoservisy, penzióny alebo iné podnikateľské prevádzky.
Tie tak mohli čerpať výhodnejšie ceny energií, ktoré boli určené pre bežných ľudí. Po novom bude musieť každý odberateľ potvrdiť, že energie využíva pre domácnosť. Tento údaj sa stane súčasťou zmluvy a jeho porušenie môže viesť k sankciám.
Na výsledok výpočtu bonity môže mať v budúcnosti vplyv aj to, kde sa energia využíva. Štát chce zaviesť evidenciu takzvaného charakteru odberu. To znamená, že sa bude presne sledovať, či ide o byt, rodinný dom, chatu, záhradu alebo garáž. Dnes totiž platí, že ak domácnosť spĺňa podmienky, pomoc sa môže vzťahovať aj na ďalšie nehnuteľnosti. Nové pravidlá síce zatiaľ tieto možnosti nerušia, no dávajú štátu nástroj na to, aby ich v budúcnosti obmedzil.
Na druhej strane má systém aj výhodu. Celý proces je automatizovaný a domácnosti nemusia podávať žiadosti ani dokladovať príjmy. Štát si všetky údaje zisťuje z dostupných registrov a pomoc prizná bez toho, aby museli ľudia čokoľvek vybavovať. Práve kombinácia presného výpočtu a automatizácie mala zabezpečiť spravodlivé rozdelenie pomoci.
Trvalý pobyt zostáva kľúčovým faktorom, no to sa môže zmeniť
Najväčším problémom výpočtu bonity však zostáva trvalý pobyt. Ten je dnes rozhodujúci pre určenie domácnosti. Podľa Energie-portal.sk chce ministerstvo tento problém riešiť a do budúcna zohľadniť aj prechodné pobyty. To by umožnilo lepšie zachytiť reálnu situáciu, napríklad pri mladých ľuďoch, ktorí bývajú mimo domova. Zatiaľ sa však nič nemení a systém zostáva nastavený tak, ako funguje dnes.
Presnejšie dáta majú zlepšiť výsledok
Zmeny sa dotknú aj údajov, z ktorých výpočet vychádza. Štát chce pracovať s presnejšími informáciami a rozšíriť databázu energopomoci. Ako uvádza Energie-portal.sk, tieto dáta majú byť sprístupnené aj ďalším úradom a vybraným firmám, čo má pomôcť znížiť chybovosť a zlepšiť kontrolu systému. Výpočet bonity sa síce nemení, no mení sa prostredie, v ktorom vzniká. A práve to môže v budúcnosti ovplyvniť výsledok pre mnohé domácnosti.
Čo to znamená pre domácnosti
Energopomoc sa po svojom zavedení rýchlo ukázala ako systém, ktorý je síce automatizovaný, no zároveň výrazne závislý od presnosti údajov a nastavenia pravidiel. O nároku nerozhoduje len výška príjmu, ale aj to, kto má na adrese trvalý pobyt, aký typ nehnuteľnosti využívate a ako štát tieto údaje vyhodnotí. Zmeny, ktoré vláda schválila a pripravuje, majú systém spresniť, obmedziť jeho zneužívanie a lepšie zacieliť pomoc.
Týkajú sa najmä definície domácnosti, evidencie odberu energie, práce s dátami aj možného zapojenia prechodných pobytov. Zároveň však platí, že systém sa stále vyvíja. Chyby pri vyplácaní môžu viesť až k tomu, že štát bude peniaze žiadať späť, pričom energopoukážky majú presne stanovenú lehotu a ich nevyužitie môže znamenať odklad vyplatenia pomoci.
Pre domácnosti to znamená, že sledovanie aktuálnych informácií a kontrola vlastných údajov zostáva kľúčová. Aj malé rozdiely v evidencii alebo načasovaní môžu rozhodnúť o tom, či pomoc dostanú, alebo nie.
Nahlásiť chybu v článku