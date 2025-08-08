Romantický seriál je totálnym hitom a nikdy ste o ňom nepočuli: Má hodnotenie 74 % a letnú atmosféru

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Tip na seriál
Je čas na letnú romancu.

Horúci víkend je pred nami a ak sa ho rozhodnete stráviť napríklad pri vode, večer prídete domov poriadne unavení. A viete čo v takejto chvíli padne dobre? Oddychový seriál s letným nádychom. Máme pre vás jeden menej známy tip, ktorý sa teší priaznivým hodnoteniam a možno vám sadne ako uliaty. 

Streamovaciu službu Prime ovládol seriál s názvom The Summer I Turned Pretty, ktorému približne v polovici júla vyšla už tretia séria. Aktuálne patrí medzi najsledovanejšie takmer vo všetkých krajinách, kde je platforma dostupná.

Viac z témy Tip na seriál:
1.
Tento nový seriál musíte vidieť: Je absolútnym hitom Netflixu, má hodnotenie až 78 %
2.
Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť: Tento seriál musíte vidieť. Diváci si ho nevedia vynachváliť
3.
Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť: Tento nový seriál musíte vidieť, je absolútnym hitom. Má výborné hodnotenie, až 86 %
Zobraziť všetky články (163)

Hlavnou hrdinkou je mladá Bella, ktorá tradične trávi leto so svojou rodinou na ostrove Cousins. Dospieva a naráža na nové prekážky a výzvy, medzi ktoré patrí aj láska. Ide o príjemnú jednohubku, z ktorej letná atmosféra priam srší a vďaka prostrediu, v ktorom sa odohráva, aj vás aspoň na chvíľu prenesie na dovolenku.

Diváci seriál chvália

Slovenskí a českí diváci 3. sérii doteraz udelili na ČSFD vysoké hodnotenie 76 % a aj predchádzajúce dve sa držia v podobne vysokých číslach.

„Ľahký, odpočinkový seriál o prázdninujúcich stredoškolákoch,“ zhodnotila jedna z diváčok. „Čakala som stupídnu teenage romancu a nakoniec milé prekvapenie,“ podotkol niekto ďalší. „Určite top love seriál, originálny príbeh, dobrá kamera a hudba. Popravde som zo začiatku nečakal, že to bude také dobré,“ priznal iný divák.

Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí čakali viac alebo jednoducho niečo iné, no ako sa hovorí, koľko ľudí, toľko chutí. Takže ak ste videli seriál XO, Kitty a páčil sa vám, je veľká pravdepodobnosť, že sa vám bude aj tento – za oboma stojí jedna a tá istá tvorkyňa Jenny Han. Alebo jednoducho, ak hľadáte niečo príjemné na sledovanie, určite vám ho odporúčame.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tento nový film musíte vidieť: Udrží vás v napätí, ale aj poriadne rozosmeje. Má skvelé…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac