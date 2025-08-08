Romantický seriál je totálnym hitom a nikdy ste o ňom nepočuli: Má hodnotenie 74 % a letnú atmosféru

Horúci víkend je pred nami a ak sa ho rozhodnete stráviť napríklad pri vode, večer prídete domov poriadne unavení. A viete čo v takejto chvíli padne dobre? Oddychový seriál s letným nádychom. Máme pre vás jeden menej známy tip, ktorý sa teší priaznivým hodnoteniam a možno vám sadne ako uliaty.
Streamovaciu službu Prime ovládol seriál s názvom The Summer I Turned Pretty, ktorému približne v polovici júla vyšla už tretia séria. Aktuálne patrí medzi najsledovanejšie takmer vo všetkých krajinách, kde je platforma dostupná.
Hlavnou hrdinkou je mladá Bella, ktorá tradične trávi leto so svojou rodinou na ostrove Cousins. Dospieva a naráža na nové prekážky a výzvy, medzi ktoré patrí aj láska. Ide o príjemnú jednohubku, z ktorej letná atmosféra priam srší a vďaka prostrediu, v ktorom sa odohráva, aj vás aspoň na chvíľu prenesie na dovolenku.
Diváci seriál chvália
Slovenskí a českí diváci 3. sérii doteraz udelili na ČSFD vysoké hodnotenie 76 % a aj predchádzajúce dve sa držia v podobne vysokých číslach.
„Ľahký, odpočinkový seriál o prázdninujúcich stredoškolákoch,“ zhodnotila jedna z diváčok. „Čakala som stupídnu teenage romancu a nakoniec milé prekvapenie,“ podotkol niekto ďalší. „Určite top love seriál, originálny príbeh, dobrá kamera a hudba. Popravde som zo začiatku nečakal, že to bude také dobré,“ priznal iný divák.
Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí čakali viac alebo jednoducho niečo iné, no ako sa hovorí, koľko ľudí, toľko chutí. Takže ak ste videli seriál XO, Kitty a páčil sa vám, je veľká pravdepodobnosť, že sa vám bude aj tento – za oboma stojí jedna a tá istá tvorkyňa Jenny Han. Alebo jednoducho, ak hľadáte niečo príjemné na sledovanie, určite vám ho odporúčame.
