Tento nový film musíte vidieť: Udrží vás v napätí, ale aj poriadne rozosmeje. Má skvelé herecké obsadenie a slávneho režiséra

Obľúbená streamovacia platforma Netflix opäť zásobuje vaše voľné letné dni skvelými novinkami. Od dlhoočakávaných pokračovaní slávnych seriálov až po strhujúce trilery. Preto sme si pre vás pripravili tipy na tie najzaujímavejšie filmy a seriály, ktoré vám spríjemnia horúce augustové večery.

Wednesday

Temná, drzá a nezameniteľne svojská Wednesday sa konečne vráti na obrazovky už o dva dni (6. augusta). Druhá séria sľubuje ešte viac záhad a obľúbený čierny humor.

Jenna Ortega opäť zažiari ako Wednesday Adams, pričom tentoraz sa bude vyrovnávať nielen s novým tajomným nebezpečenstvom, ale aj s vlastnou minulosťou, komplikovanými vzťahmi a ešte podivnejšími obyvateľmi Akadémie Nevermore.

Stolen: Heist of the Century

Ak máte radi napínavé kriminálne príbehy, nenechajte si ujsť už tento piatok 8. augusta dokument Stolen: Heist of the Century. Tento strhujúci film vás vtiahne do zákulisia jednej z najšokujúcejších lúpeží 21. storočia, počas ktorej boli ukradnuté diamanty v hodnote pol miliardy dolárov priamo z údajne nepreniknuteľného trezoru v srdci Antverp.

Dozviete sa, kto za tým skutočne stál, ako plán prebiehal a čo sa skrýva za doteraz utajovanými detailmi. Dokument ponúkne nielen rekonštrukciu geniálne naplánovanej akcie, ale aj pohľad do zákulisia vyšetrovania, ktoré šokovalo celý svet.

Hostage

Intenzívny politický triler s názvom Hostage vám porozpráva o dramatických udalostiach, ktoré sa odohrajú počas britsko-francúzskeho samitu. Manžel britskej premiérky je unesený a francúzska prezidentka čelí vážnemu vydieraniu. Za zatvorenými dverami tak začína neľútostná hra moci a tajomstiev.

Suranne Jones a Julie Delpy excelujú v hlavných úlohách ako dve ženy na vrchole politickej scény, ktoré sú nútené čeliť najtemnejším hrozbám nielen pre svoje krajiny, ale aj pre svoje rodiny.

Táto päťdielna limitovaná séria má premiéru na Netflixe 21. augusta.

The Thursday Murder Club

Film The Thursday Murder Club je natočený podľa bestselleru Richarda Osmana, pričom réžie sa ujal Chris Columbus, ktorý režíroval celosvetové hity ako Sám doma či Harry Potter.

Táto snímka ponúkne netradičný kriminálny príbeh so štvoricou dôchodcov, ktorí rozhodne nie sú na odpis. Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley a Celie Imrie stvárnia charizmatických penzistov, ktorí si dlhé chvíle vypĺňajú riešením starých kriminálnych prípadov. No keď sa v ich domove dôchodcov odohrá skutočná vražda, koníček sa razom zmení na život ohrozujúce vyšetrovanie plné nečakaných zvratov a humoru.

Film zároveň sľubuje, že divákov nielenže udrží v poriadnom napätí, ale aj rozosmeje, tak si ho nenechajte ujsť 28. augusta na Netflixe.