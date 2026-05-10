Počasie naberie rýchly spád: Slnečné lúče končia, prichádzajú búrky a lejak. Vieme, kde bude situácia najhoršia

Nina Malovcová
Búrky sa rozšíria takmer na celé územie Slovenska.

Slovensko čaká poriadne búrlivý začiatok týždňa. Už o pár hodín dorazí nad naše územie front, ktorý prinesie dážď, silné lejaky aj búrky. Po dlhšom suchšom období ide o zmenu, na ktorú mnohí čakali, no počasie môže lokálne narobiť aj problémy.

Na konci minulého týždňa spadlo viac zrážok najmä na východe krajiny, tentoraz by sa však dážď mal rozšíriť prakticky na celé Slovensko. Podľa portálu iMeteo začne počasie meniť charakter už od rána, pričom najvýraznejšie búrky sa očakávajú večer a počas noci.

Ráno ešte pokojnejšie, popoludní príde zlom

Prvé kvapky sa objavia krátko po 7.00 najmä na západe Slovenska a v Banskobystrickom kraji. Spočiatku pôjde hlavne o klasický dážď bez výrazných búrok. Zrážky sa následne začnú presúvať smerom nad stredné a neskôr aj východné Slovensko.

Do približne 15.00 bude situácia relatívne pokojná. Meteorológovia hovoria, že prvú vlnu zrážok prinesie teplý front. Až neskôr dorazí studený front, ktorý začne vytvárať podmienky pre intenzívnejšie búrky. Tie sa začnú formovať najmä medzi 14.00 a 15.00, predovšetkým na západe krajiny a v oblasti stredného Slovenska.

Večer môže byť veľmi nepríjemný

Práve pondelkový večer a noc budú podľa aktuálnych predpovedí najkritickejšie. Búrková aktivita bude postupne silnieť a presúvať sa od západu smerom na východ. Najvýraznejšie búrky sa očakávajú medzi 18.00 a 21.00. Neskôr v noci dorazia aj nad východné Slovensko, kde môžu vydržať až do utorkového rána.

Hoci presné rozloženie búrok sa pri takýchto situáciách vždy mení doslova z hodiny na hodinu, meteorológovia už teraz upozorňujú, že riziko je vysoké takmer na celom území Slovenska. O niečo pokojnejšia by mohla zostať časť severu krajiny, konkrétne oblasti na východe Žilinského kraja a západe Prešovského kraja.

Najväčším problémom budú lejaky

Tentoraz nepôjde ani tak o vietor či krúpy, ale najmä o obrovské množstvo vody. Niektoré búrky môžu byť veľmi intenzívne a za krátky čas spadne veľa zrážok. Lokálne môže počas jednej hodiny napadnúť aj viac ako 7 mm dažďa. Na prvý pohľad to nemusí znieť dramaticky, no pri silných búrkach dokáže takéto množstvo vody veľmi rýchlo zaplaviť cesty, podjazdy alebo nižšie položené miesta.

Podľa aktuálneho vývoja sa prvé zrážky objavia ráno na západe, doobeda sa rozšíria nad stredné Slovensko a po 14.00 sa začnú tvoriť výraznejšie búrky. Najbúrlivejšie obdobie príde večer a počas noci. V utorok ráno budú zrážky od západu postupne slabnúť, no na východe môže zostať daždivo a búrlivo ešte aj počas dopoludnia.

Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikane je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
