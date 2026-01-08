Rok 2026 môže byť zlomový: Experti varujú pred katastrofou, nasledujúcich 12 mesiacov bude kľúčových

Foto: NASA

Petra Sušaninová
Dôjde tento rok k definitívnemu kolapsu koralov?

Za posledných 10 rokov bolo odhadom zničených 30 až 50 percent koralových útesov po celom svete. Odborníčka varuje, že sme sa dostali ku kritickému bodu zlomu, od ktorého niet návratu. Ku kolapsu koralov môže dôjsť už tento rok.

Hrozí katastrofa

Ako píše Mail Online, Samantha Garrard, expertka na morské ekosystémy, tvrdí, že straty vo svete koralov v nasledujúcich 12 mesiacoch môžu byť katastrofálne. Osud svetových koralových útesov podľa jej slov môže závisieť od cyklu teplých a chladných vôd v Tichom oceáne, známeho ako El Niño.

Práve sme prekonali ničivý cyklus El Niño, počas ktorého teplé vody vystavili 84 % útesov teplu, ktoré viedlo k ich vyblednutiu. Ďalší sa očakáva už tento rok, no koraly sa z neho už nemusia zotaviť. Ich osud môže byť podľa The Conversation spečatený. Aj tie najodolnejšie druhy majú svoje limity.

Koralové útesy pokrývajú len jedno percento povrchu oceánu, ale sú dôležitou súčasťou života približne štvrtiny všetkých morských druhov. Tieto biotopy sú však nesmierne citlivé na klimatické zmeny spôsobené človekom. Stres zapríčinený nadmerným otepľovaním spôsobuje, že koral vylučuje farebné riasy, ktoré žijú vo vnútri jeho tkaniva. Stáva sa bielym, preto sa hovorí o blednutí koralov.

Ilustračná foto: Pexels

Nestíhajú sa zotavovať

Ak vysoké teploty pretrvávajú pridlho, dochádza k masovému blednutiu a k úhynu koralov. Z niečoho takého sa koralový útes nemusí už nikdy zotaviť. Extrémne vlny horúčav sa pritom v oceánoch opakujú čoraz častejšie a sú intenzívnejšie.

V minulosti po teplých rokoch pod vplyvom javu El Niño nasledovali roky chladnejšieho počasia počas takzvanej fázy La Niña. Počas chladnejšieho obdobia mali koraly čas zotaviť sa. Výskumy ale ukazujú, že chladné obdobia sú čoraz kratšie. Koraly tak na zotavenie nemajú čas a tento rok pre ne môže byť vskutku kritický.

Ilustračná foto: Pexels

Posledná šanca na záchranu

Minulý rok spísalo 160 vedcov z 23 krajín správu, v ktorej varovali, že koralové útesy sa ocitli na hraniciach svojich limitov. Pri zvyšujúcich sa teplotách niet šance vyhnúť sa ďalším masovým úhynom. Pravdepodobnosť, že veľké koralové útesy zahynú, sa vyšplhala na 99 %. Už teraz sa mnohé z nich dostali do stavu, pri ktorom niet šance, že znova ožijú.

Podľa Gerrard je však ešte stále možné pokúsiť sa zachrániť tie koralové útesy, ktoré neboli zasiahnuté až tak vážne. Napríklad, ukázalo sa, že útesy v okolí Egypta a Madagaskaru sú mimoriadne odolné. Útesy v hlbších vodách by taktiež mohli prežiť dlhšie vďaka vrstve chladnej vody. Aj tieto koraly sú však odsúdené na zánik, ak nepodnikneme kroky smerom k zlepšeniu ich životných podmienok.

