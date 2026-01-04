Odpočítavame posledné etapy: Bod zlomu pre ľadovce v roku 2041 môže byť hrozivý, no je tu aj horší scenár

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Nebudú na Zemi večne.

Planéta sa nám mení priamo pred očami a nie je to dobrá správa. Následky klimatických zmien na nás vyskakujú z každej strany a, žiaľ, pred nimi nedokážeme ochrániť ani prírodné bohatstvo Zeme. Jedno je isté – o niekoľko rokov bude vyzerať úplne inak, než si budeme z našich spomienok pamätať.

Znepokojivé správy sa týkajú aj stavu ľadovcov. Kým dnes ich máme 200-tisíc, ich počet môže klesnúť na nízkych 18-tisíc, upozornil portál IFLScience. Neznie to vôbec dobre a nehovoríme o scenároch z ďalších storočí, ale ešte z tohto, v ktorom práve žijeme.

Ilustračná foto: Profimedia

Ani optimistický scenár nie je dobrý

Rastúce teploty majú za následok zmenšovanie a ustupovanie ľadovcov. Podľa novej štúdie Univerzity v Zürichu publikovanej vo vedeckom časopise Nature sú prognózy veľmi smutné. Vedci zistili, že ak sa nám podarí spomaliť klimatickú krízu na nárast o 1,5 °C, v roku 2041 nastane takzvaný vrchol zániku ľadovcov. To by znamenalo, že ich v daný rok zanikne rekordné množstvo, asi 2-tisíc. A toto je ešte optimistická predpoveď.

Ak sa naša planéta oteplí ešte viac, tento vrchol nastane v roku 2055 a následky budú ešte devastujúcejšie. Naša planéta počas neho stratí až 4-tisíc ľadovcov.

Vedcom sa navyše prvýkrát podarilo určiť roky, keď Zem príde o každý svoj ľadovec. Okrem toho, že stratíme prírodné dedičstvo, budeme sa musieť vyrovnať aj s následkami, ktoré táto situácia spôsobí.

