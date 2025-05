El Niño a La Niña povedali posledné slovo: Predpoveď na leto 2025 je prekvapivá, na toto by sme sa mali všetci pripraviť

Zmena, ktorú vedci dlhšie predpokladali, je teraz potvrdená. Klimatický jav ENSO, ktorý zahŕňa známe El Niño aj jeho protipól La Niña, sa aktuálne nachádza v neutrálnej fáze. Znamená to, že tropický Pacifik nie je ani výrazne teplejší, ani chladnejší, a globálny klimatický systém sa dočasne stabilizoval.

Ako informuje iMeteo, podľa najnovších údajov z popredných meteorologických inštitúcií, vrátane NOAA a Svetovej meteorologickej organizácie, by tento vyrovnaný stav mal pretrvať minimálne do začiatku jesene.

Oceán sa upokojil, neutrálna fáza prevezme kontrolu

Po tom, ako slabá La Niña koncom minulého roka prehrala svoj vplyv, sa povrchové teploty v rovníkovom Pacifiku počas jari postupne vrátili do normálu. Teplotné odchýlky v moriach sa momentálne pohybujú tesne okolo nuly, čo je presne to, čo vedci označujú ako neutrálnu fázu ENSO.

Znamená to, že v tejto chvíli svet nečaká výrazné globálne výkyvy počasia, aké často prichádzajú počas silných El Niño alebo La Niña udalostí. Podmorské teploty vo väčšine Pacifiku sú stabilné, len hlboko na západe pretrváva mierne nadpriemerné teplo.

Stabilita však nebude trvať večne

Aj keď nás čaká leto bez silného ENSO efektu, modely už naznačujú, že pokoj nemusí vydržať dlho. Simulácie ukazujú, že pravdepodobnosť zachovania neutrálneho stavu klesá koncom jesene. Od novembra 2025 do januára 2026 sa šance na jeho pretrvanie znižujú pod hranicu 50 percent.

Zároveň narastá možnosť, že systém prejde do ďalšej fázy. O niečo vyššiu šancu má návrat k La Niña, no ani El Niño zatiaľ nie je úplne mimo hry. Klimatológovia upozorňujú, že ide o obdobie zvýšenej neistoty, kedy predpovedať dlhodobý vývoj je obzvlášť náročné.

Európske leto pod lupou. ENSO nám doň tentoraz hovoriť nebude

Keďže sa tropický Pacifik správa pokojne, vplyv ENSO na počasie v Európe bude minimálny. Inými slovami, leto 2025 bude formované skôr lokálnymi faktormi, ako globálnymi vplyvmi. To však neznamená, že nás nečakajú extrémy.

Môžu prísť vlny intenzívnych horúčav, ak sa nad kontinent rozšíri africká anticyklóna, alebo sa môžeme dočkať búrlivejších dní s výraznými zrážkami. Tieto javy však nebudú spojené s ENSO, ale s regionálnymi poveternostnými vzorcami, ktoré sa môžu meniť zo dňa na deň.

Na čo sa teda pripraviť?

Nadchádzajúce leto bude najmä o prirodzenej premenlivosti. Bez silného zásahu El Niño alebo La Niña bude počasie v Európe do veľkej miery závisieť od synoptickej situácie, teda od toho, kam sa presunie tlaková výš alebo aký vietor zafúka. Vedci zatiaľ nevidia na obzore nič, čo by naznačovalo silný klimatický výkyv. No keďže oceány a atmosféra spolu tvoria komplexný systém, priestor na zmeny tu vždy ostáva.