Dlhodobá predpoveď ukazuje nový scenár: El Niño sa vracia do hry, postupne bude silnieť. Ovplyvniť môže aj zimy v Európe

Klimatický jav El Niño by sa mohol v priebehu roka 2026 opäť vrátiť a postupne zosilnieť v jeho druhej polovici. Najnovšie dlhodobé prognózy naznačujú, že teplá fáza systému ENSO by mohla pretrvať až do zimnej sezóny 2026 a 2027, pričom jej vplyv by sa prejavil na počasí vo viacerých častiach sveta.
Na tento vývoj upozorňuje analýza portálu Severe Weather Europe. Podľa nej sa už teraz v globálnom oceánsko-atmosférickom systéme objavujú zmeny typické pre obdobie pred nástupom El Niña, čo podporuje dôveryhodnosť súčasných modelových výstupov.
Oceán vysiela prvé varovné signály
El Niño a La Niña predstavujú dve opačné fázy klimatického javu ENSO, ktorý vzniká v oblasti rovníkového Tichého oceánu. Tento systém sa prirodzene prepína medzi teplou a studenou fázou v intervale približne jeden až tri roky a zásadne ovplyvňuje rozloženie tlaku, zrážok aj prúdenie vzduchu na celej planéte. Posledný El Niño sa vyskytol počas sezóny 2023 a 2024.
Výrazne sa do pamäti meteorológov zapísala aj epizóda z rokov 2009 a 2010, ktorá priniesla citeľné ochladenie a sneženie do Spojených štátov, južnej Kanady aj viacerých častí Európy. Rozhodujúcou oblasťou pre sledovanie ENSO je takzvaný región Niño 3.4 v centrálnej časti Pacifiku.
Práve tam sa vyhodnocujú odchýlky teploty povrchových vôd, na základe ktorých sa určuje, či ide o El Niño alebo La Niña. Tieto zmeny následne ovplyvňujú tropické zrážky a tlakové polia, čo sa postupne prenáša aj do miernych zemepisných šírok.
La Niña slabne, pod hladinou sa hromadí teplo
Aktuálne pozorovania naznačujú, že prebiehajúca La Niña je slabá a pravdepodobne už dosiahla svoje maximum. V posledných týždňoch sa začína postupne oslabovať, pričom prvé známky otepľovania sú viditeľné najmä v západnej časti sledovanej oblasti ENSO. Ešte významnejšie zmeny sa odohrávajú pod hladinou oceánu.
V hĺbke približne 100 až 250 metrov sa vytvára rozsiahla oblasť teplejšej vody. Práve takýto teplý rezervoár patrí medzi prvé spoľahlivé signály blížiaceho sa El Niña. Podobný vývoj bol zaznamenaný aj pred nástupom udalosti v sezóne 2023 a 2024. Tieto podmorské zmeny zohrávajú kľúčovú úlohu, pretože postupne ovplyvňujú povrchové teploty oceánu a interakciu medzi oceánom a atmosférou.
Modely ukazujú rovnaký smer
Silný signál návratu El Niña prinášajú aj dlhodobé sezónne modely. Prognózy naznačujú, že už počas leta 2026 by sa hodnoty v regióne ENSO mohli dostať do pásma typického pre El Niño a zotrvať tam až do zimy. Spočiatku by malo ísť o stredne silnú epizódu, no skúsenosti z minulosti ukazujú, že konečná intenzita býva často vyššia, než naznačujú prvé výstupy.
Zvýšenú pozornosť púta aj rozloženie tlaku v severnom Pacifiku. Ide o vzorec, pri ktorom sa nad severnou časťou oceánu vytvára výrazná tlaková výš a južnejšie sa udržiava nižší tlak. Takéto nastavenie podporuje západné prúdenie v tropickom Pacifiku, oslabuje pasátové vetry a znižuje ochladzovanie povrchových vôd, čo vytvára priaznivé podmienky pre vznik El Niña.
Čo El Niño znamená pre zimné mesiace
Historické údaje ukazujú, že zimy s El Niñom majú pomerne charakteristické črty. Nad severným Pacifikom sa často udržiava výrazná tlaková níž, ktorá posúva polárne prúdenie viac na sever. To prináša teplejšie než obvyklé podmienky do severných oblastí Spojených štátov a západnej Kanady. Zároveň sa zosilňuje južná vetva prúdenia, ktorá smeruje viac vlhkosti do južných častí USA.
Výsledkom sú chladnejšie a vlhkejšie zimy na juhu a východe krajiny, zatiaľ čo sever Spojených štátov býva miernejší. Zmeny sa prejavujú aj v snežení, menej ho býva na severe a v oblasti Stredozápadu, viac naopak v centrálnych a južných regiónoch a na východnom pobreží. V Európe je vplyv ENSO slabší a menej priamy, no dlhodobé priemery ukazujú určité opakujúce sa tendencie.
Počas El Niña sa častejšie objavuje nižší tlak nad severom kontinentu a vyšší tlak nad juhozápadnou Európou. To môže podporovať chladnejšie prúdenie do severozápadnej časti kontinentu, zatiaľ čo západná a stredná Európa má vyšší potenciál miernejšieho počasia.
Z historických dát zároveň vyplýva zvýšená pravdepodobnosť sneženia v páse od južnej časti Britských ostrovov cez strednú Európu až do juhovýchodných regiónov. Hoci ide o priemerné vzorce z minulých desaťročí a konkrétny priebeh zimy závisí od viacerých faktorov, aktuálne zmeny v oceáne aj atmosfére naznačujú, že rok 2026 by mohol priniesť citeľný obrat v globálnom počasí.
