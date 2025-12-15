Fotografovi sa podarilo niečo výnimočné: Zachytil dva vzácne javy naraz, niečo také sa len tak nevidí

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Jeho zábery vyzerajú ako z iného sveta.

Nedávno sme vás informovali o skvelej práci fotografa Valtera Binotta. Podarilo sa mu odfotografovať jav, ktorý väčšina ľudí počas svojho života na vlastné oči nemá šancu vidieť. Teraz sa mu pošťastilo vyhotoviť ďalší magický záber rovno s dvoma ojedinelými úkazmi.

Oblohu nad Talianskom rozžiarili dva úkazy súčasne

Ako informuje web IFL Science, pred niekoľkými týždňami udrel nad Jadranským morom medzi Talianskom a Balkánskym polostrovom mimoriadne silný blesk. Vďaka tomu sa nad severotalianskym mestom Possagno, neďaleko Benátok, odohrali hneď dva vzácne atmosférické javy. Znie to neuveriteľne, no oba sa v rovnakom čase podarilo na záber zachytiť fotografovi Valterovi Binottovi.

Červená štruktúra podobná disku je známa ako ELVE. Objaví sa, keď nad búrkou udrie mimoriadne silný blesk a vyšle elektromagnetický impulz. Ten sa roztiahne v ionosfére a na krátky okamih, presnejšie na tisícinu sekundy, vytvorí obrovský prstenec. Zároveň s ELVE sa ale tentoraz objavil aj úkaz pripomínajúci medúzu v mori. Zachytiť ELVE je vzácne, no zachytiť oba javy súčasne je vskutku výnimočné.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Valter Binotto (@valterbinotto)

Zaujímavé je, že oba majú červenú farbu. Na tmavej oblohe to pôsobí, akoby sa k zemi blížil objekt z vesmíru. Farba je však spôsobená excitáciou častíc dusíka vo vyšších vrstvách atmosféry.

Nie je to také jednoduché

Ako sa ich Binottovi podarilo zachytiť? Okrem obrovského množstva trpezlivosti si to vyžaduje aj prácu so špeciálnym fotoaparátom upraveným pre astrofotografiu, ktorý je citlivejší na infračervené svetlo. Binotto priznáva, že fotografovaniu sa venuje už vyše 10 rokov, no jav ELVE sa mu za ten čas podarilo zachytiť len trikrát.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Valter Binotto (@valterbinotto)

Ide o natoľko zriedkavý úkaz, že aj odborníci ho prvýkrát popísali až v roku 1990. Navyše, oba javy, ktoré Binotto zachytil, sa objavia len na milisekundy. Fotograf vysvetľuje, že keď s fotením začínal, dostupných informácií bolo menej ako dnes, a to nielen o samotných javoch, ale aj o tom, ako ich zachytávať. Dúfa, že v budúcnosti bude ich fotografovanie ešte o niečo jednoduchšie.

