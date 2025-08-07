Robert Fico si užíva voľno v Chorvátsku: Novinárom odkázal, aby ho prestali otravovať na dovolenke

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Nina Malovcová
Premiér Fico je na dovolenke.

Premiér Robert Fico si užíva letnú dovolenku v obľúbenom chorvátskom letovisku Ražanj, kde sa, ako zistili novinári, oddáva plaveckým tréningom v miestnej zátoke. Tento verejný výstup neunikol pozornosti médií, ktoré ho zastihli pri jeho plávaní.

Fico sa, ako je jeho zvykom, počas svojho pobytu v Chorvátsku vyhýba širšiemu kontaktu s novinármi, no pri otázkach ohľadom svojej údajnej nehnuteľnosti v tomto regióne neostáva ticho.

Na svojej verzii trvá

V súvislosti s nehnuteľnosťou v Ražanji, ktorá je v médiách často spájaná s jeho menom, Fico novinárom z portálu Aktuality opätovne potvrdil svoj postoj: „Nevlastním tu nič.“  Tento postoj je rovnaký, aký v minulosti zastával v rámci kauzy o údajnom vlastníctve vily v Chorvátsku. Aj keď novinári tlačili na podrobnosti, Fico zostal stručný a vyhýbal sa konkrétnym odpovediam.

Aktuality pripomenuli, že podobné vyjadrenia o nehnuteľnosti v letovisku už predtým zazneli aj od Chorváta Željana Bega, ktorý sa v minulosti vyjadril, že v Ražanji „nemá nič“.

Premiérov letný režim a politické aktivity

Aj keď Fico trávi čas na dovolenke v Chorvátsku, nezanedbáva svoju politickú prácu. Na sociálnych sieťach pravidelne zverejňuje videá k aktuálnym politickým témam, ktoré sa stali jeho obľúbeným spôsobom komunikácie s verejnosťou. Premiér sa zároveň aktívne zúčastňuje aj na rôznych politických podujatiach na Slovensku.

Napriek pokračovaniu v politickej práci Fico však na svojej dovolenke jasne požiadal novinárov, aby ho „neotravovali“. Na otázky o svojom pobyte v Chorvátsku reagoval stručne a uzavrel rozhovor s tým, že počas svojej dovolenky nechce byť rušený.

Fico aj naďalej zostáva tajomný, pokiaľ ide o detaily svojho pobytu a majetkových záležitostí. Nezdržuje sa však len na jednom mieste. Okrem svojej dovolenky sa objavuje aj na oficiálnych vystúpeniach a tlačových konferenciách. Napriek tomu, že v minulosti vyjadril obavy o svoju bezpečnosť, počas dovolenky sa nesprevádza ochrankou.

