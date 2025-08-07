Ľudia prežívajú doslova inferno: Ide o najväčší lesný požiar od roku 1949, plamene pohltia všetko, čo im príde do cesty

Francúzski hasiči vo štvrtok už tretí deň bojujú s najväčším lesným požiarom v krajine za posledných takmer 80 rokov. Oheň dosiaľ zničil porasty na viac ako 16 000 hektároch pôdy, zabil najmenej jednu osobu a zničil desiatky domov. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a AP.
Plamene zúria na juhu Francúzska v departemente Aude. Podľa miestnych úradov sú najmenej tri osoby nezvestné a dvaja ľudia hospitalizovaní v kritickom stave. Zranenia utrpelo aj minimálne 13 ďalších osôb vrátane viacerých zasahujúcich hasičov.
Požiar stále nie je pod kontrolou
„V súčasnosti požiar nie je pod kontrolou,“ povedal pre televíziu BFM TV jeden z veliteľov zásahu Christophe Magny. Vyjadril však nádej, že sa ho podarí lokalizovať ešte počas štvrtka. Zábery z dronov ukazujú rozsiahle oblasti spálenej krajiny a husté dymové oblaky nad lesmi neďaleko Stredozemného mora, približne 100 kilometrov od hraníc so Španielskom.
Požiar, ktorý vypukol v utorok, sa veľmi rýchlo rozšíril a zasiahol územie s rozlohou zhruba jedenapolnásobku veľkosti Paríža. Úrady podľa agentúry Reuters uvádzajú, že ide o najväčší lesný požiar vo Francúzsku od roku 1949. Ministerka pre energetickú transformáciu Agnes Pannierová-Runacherová pre rozhlasovú stanicu France Info povedala, že požiar sa už šíri pomalšie.
Nová vlna horúčav ohrozuje juh Francúzska
Meteorológovia však varujú pred novou vlnou horúčav, ktorá má zasiahnuť ďalšie časti juhu Francúzska od piatka a potrvá niekoľko dní. Vedci upozorňujú, že čoraz teplejšie a suchšie letá v oblasti Stredozemného mora zvyšujú riziko výskytu ničivých požiarov.
