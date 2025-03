Ficova údajná vila v Chorvátsku spôsobila ošiaľ: Internetom koluje potvrdenie, ktoré hrá v jeho prospech

Robert Fico tvrdí, že žiadnu vilu v Chorvátsku nestavia. V minulosti v spomínanej lokalite dovolenkoval, podľa potvrdenia od chorvátskeho ministerstva, však v obľúbenej destinácii nevlastní nehnuteľnosť ani pozemky.

O tom, že Robert Fico má stavať v Chorvátsku vilu, ako prvé informovali regionálne noviny Šibenski. Ich článok sa venoval nehnuteľnostiam známych ľudí zo zahraničia pri Jadrane, už v nadpise spomínajú aj slovenského premiéra. Ich informácia stojí na výpovedi miestneho občana, ktorý im mal spomenúť, že si tam Fico stavia dom.

V pondelok správu prebrali celoštátne noviny Večernji list. Novinárka sa snažila informáciu verifikovať aj s miestnymi úradmi, no neúspešne. Informáciu jej nepotvrdil ani miestny občan, ktorý ju povedal regionálnym novinám. Večernji list na titulnú fotografiu umiestnil Ficovu tvár pred komplex, ktorý stavajú Slováci. Tí však predávajú len apartmány a ani oni vraj nevedia o tom, že by Fico kupoval niektorý z nich.

V utorok Igor Matovič oznámil, že je na ceste do Chorvátska, pretože „Fico tam stavia vilu“. Slovenské médiá následne upozornili na články chorvátskych novinárov. Robert Fico neskôr informácie dementoval a tvrdil, že ide o absolútne lži a že pokiaľ by staval dom v Chorvátsku, priznal by sa k tomu. Igor Matovič tvrdí, že vilu určite nemá na svoje meno.

Dnes sa vo verejnom priestore objavil dokument, ktorý malo poslať chorvátske ministerstvo. Stojí v ňom, že potvrdzujú, že Robert Fico nevlastní v Chorvátsku žiadnu nehnuteľnosť. Interez oslovil dotknuté ministerstvo so žiadosťou o potvrdenie autenticity, keďže potvrdenie koluje sociálnymi sieťami.