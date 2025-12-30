„Rio de klin“ alebo „ako dostať teplotu 39“. 14 bizarností, ktoré vyhľadávali Slováci na googli v roku 2025

Rok 2025 sa pomaly blíži ku koncu a nastáva čas bilancovania. Niektoré bilancovania sú seriózne, no určite nezaškodí aj sa trochu pobaviť.
Bizarnosti na googli
Tak ako predminulý rok a aj minulý rok, tak aj tento rok vám prinášame infografiku z agentúry Visibility, a v ktorej nájdete tie najväčšie bizarnosti, ktoré sa vyhľadávali na googli na Slovensku.
