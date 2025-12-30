Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách

Michaela Olexová
Ak by ste vyrazili na Severné more, natrafili by ste na nenápadný raj – nemecký ostrovček Helgoland.

Malý, pokojný, rozprávkový. Helgoland je obľúbeným cieľom západoeurópskych turistov a rajom pre milovníkov prírody a pozorovania tuleňov. Noc v miestnom Airbnb vás vyjde asi na 130 až 210 eur a na prvý pohľad nič nenaznačuje, že za idylickými útesmi a pokojnými plážami stojí história, na akú sa nezabúda.

Pozorné oko si všimne „jazvy“ na povrchu ostrova. A práve tie sú nemými svedkami nielen nemeckých, ale aj svetových dejín.

Počas druhej svetovej vojny sa stal Helgoland terčom operácie krytej názvom Big Bang (Veľký tresk). Odkazuje na dovtedy najväčší nejadrový výbuch v dejinách. Došlo k nemu v roku 1947, v období, keď väčšina krajín zbrane už dávno zložila. Lenže Briti nie.

Briti vymenili Helgoland za východnú Afriku

Helgoland je do roku 1890 doslova „utopickým“ rajom, ktorý je izolovaný od zvyšného sveta. Od 18. storočia prejde postupne tromi „vlastníkmi“: pokojnými Dánmi, neskôr Britmi a nakoniec samotnými Nemcami.

Kým patrí pod Dánsko, žijú na ňom najmä rybári frízskeho pôvodu. Briti ho obsadia na začiatku 19. storočia a zaujímavé je, že v tomto období (v roku 1841) sem rekreačne zavíta aj Hoffmann von Fallersleben. Na výlete vytiahne pero a papier a napíše Das Lied der Deutschen – Pieseň Nemcov. Štátna nemecká hymna tak vzniká na území, ktoré ešte stále patrí Britom. To sa však o pár rokov zmení.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo sa zmenilo 10. augusta 1890;
  • čím prešiel ostrov v období prvej svetovej vojny a v roku 1919;
  • ako sa zmenila situácia po nástupe Adolfa Hitlera;
  • prečo zo dňa na deň odišlo viac ako 2-tisíc obyvateľov;
  • ktoré dva problémy videli Briti po 2. svetovej vojne;
  • prečo vojna v Severnom mori „neskončila“ až do roku 1952;
  • ako došlo k samotnému výbuchu;
  • ako je na tom ostrov dnes.

Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
