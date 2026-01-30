Rezort spravodlivosti zverejňuje 3 milióny strán Epsteinových spisov. Nechýbajú ani fotografie a videá

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života.

Americké ministerstvo spravodlivosti zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami. Oznámil to v piatok zástupca ministerky spravodlivosti Todd Blanche, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters, AP a AFP.

Blanche oznámil, že všetky fotografie žien, okrem tých s Epsteinovou spoločníčkou Ghislaine Maxwellovou, budú cenzurované. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta Donalda Trumpa, exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka.

Foto: United States House Committee on Oversight and Government Reform

Na Trumpov súhlas

Zákon, ktorý nariaďuje ministerstvu spravodlivosti odtajniť a zverejniť spisy týkajúce sa trestného stíhania zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, podpísal Trump v novembri 2025.

Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. Mnohí občania USA a pravicoví influenceri majú podozrenie, že si Epstein v skutočnosti nevzal život, ale bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.

