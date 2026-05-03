Pod popolom je 52 dedín: Vybuchla obávaná sopka, svahy pokryla láva

Na Filipínach vybuchla sopka Mayon a pokryla svoje okolie hrubou vrstvou popola.
Celkovo je od soboty postihnutých 52 dedín v oblasti, informovala tlačová agentúra PNA s odvolaním sa na úrady. Po svahoch stekali prvé prúdy lávy, píše agentúra DPA.
Do regiónu vyslali hasičov a záchranné jednotky na pomoc obyvateľom.
The Mayon Volcano in Albay, Philippines is erupting right now,
A lava flow collapse triggered a pyroclastic density current (PDC) today along the volcanos’s southwestern slopes.
It produced a fast-moving hot ash flow and a thick ash plume visible from Legazpi City.
— Visegrád 24 (@visegrad24) May 2, 2026
„Naše tímy sú už na mieste a poskytujú podporu postihnutým obciam, pričom koordinujú s príslušnými vládnymi agentúrami a miestnymi organizáciami civilnej ochrany,“ uviedol hovorca hasičov Achilles Santiago.
Sopka Mayon je vysoká 2462 metrov a nachádza sa približne 330 kilometrov juhovýchodne od filipínskej metropoly Manila. Vulkán, ktorý sa opakovane prebúdza, leží v regióne Bicol na juhovýchodnom výbežku hlavného ostrova Luzon. Zvýšenú aktivitu vykazuje od začiatku roka.
HAPPENING NOW: The eruption is ongoing, with thick ash and hot gases moving down the slopes of Mayon Volcano, in Albay, Luzon, Philippines. pic.twitter.com/P79xixGUVK
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 2, 2026
Od najnovšieho výbuchu v sobotu zaznamenali už 45 zemetrasení a 32 otrasov sopky.
