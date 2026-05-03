Pod popolom je 52 dedín: Vybuchla obávaná sopka, svahy pokryla láva

sopka filipiny

Reprofoto: X (@WeatherMonitors)

Michaela Olexová
TASR
Na Filipínach vybuchla sopka Mayon a pokryla svoje okolie hrubou vrstvou popola.

Celkovo je od soboty postihnutých 52 dedín v oblasti, informovala tlačová agentúra PNA s odvolaním sa na úrady. Po svahoch stekali prvé prúdy lávy, píše agentúra DPA.

Sopka je vysoká 2462 metrov a vulkán sa opakovane prebúdza

Do regiónu vyslali hasičov a záchranné jednotky na pomoc obyvateľom.

„Naše tímy sú už na mieste a poskytujú podporu postihnutým obciam, pričom koordinujú s príslušnými vládnymi agentúrami a miestnymi organizáciami civilnej ochrany,“ uviedol hovorca hasičov Achilles Santiago.

Sopka Mayon je vysoká 2462 metrov a nachádza sa približne 330 kilometrov juhovýchodne od filipínskej metropoly Manila. Vulkán, ktorý sa opakovane prebúdza, leží v regióne Bicol na juhovýchodnom výbežku hlavného ostrova Luzon. Zvýšenú aktivitu vykazuje od začiatku roka.

Od najnovšieho výbuchu v sobotu zaznamenali už 45 zemetrasení a 32 otrasov sopky.

