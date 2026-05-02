Polícia zatkla podozrivého v prípade otravy dojčenskej výživy: Našlo sa 5 pohárov s obsahom jedu na potkany

Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland v sobotu ráno zatkla 39-ročného muža podozrivého v prípade vydierania a otravy dojčenskej výživy značky HiPP. TASR o tom informuje podľa správ agentúr APA a DPA.
V Burgenlande hraničiacom so Slovenskom zaistili v apríli pohár dojčenskej výživy značky HiPP s príchuťou mrkvy a zemiakov, ktorý obsahoval jed na potkany. Podľa polície bolo objavených celkovo päť pohárov s otrávenou dojčenskou výživou. Našli ich aj v Českej republike a na Slovensku.
Vyšetrovanie sa začalo po tom, ako bol zverejnený výhražný email adresovaný spoločnosti HiPP. V ňom požadoval vydierač peniaze, údajne už koncom marca. Samotný výrobca detskej výživy neskôr potvrdil, že sa stal obeťou vydierania.
Rakúska prokuratúra koncom apríla uviedla, že v kontaminovanom pohári objavila 15 mikrogramov bližšie nešpecifikovaného jedu na potkany. Zdôraznila však, že toto množstvo objavili v pohári nájdenom v Rakúsku a môže sa líšiť od tých v ČR a SR.
