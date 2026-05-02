Situácia je vážna: V národnom parku České Švajčiarsko horí les. Vyhlásili tretí stupeň poplachu

Foto: X/ Hasičský záchranný sbor ČR

Petra Sušaninová
TASR
Odborníci dvíhajú varovný prst.

Hasiči zasahujú v Rynarticiach, časti obce Jetřichovice v národnom parku České Švajčiarsko, pri požiari lesa. Úrady vyhlásili tretí stupeň poplachu. Dym z lesa je vidieť z väčšej diaľky, informoval hovorca hasičov Tomáš Kalvoda. TASR správu prevzala z Českého rozhlasu (ČRo).

Pri požiari sú strážcovia parku. „Podporujeme hasenie navigáciou dronom a podporou orientácie v teréne,“ povedal hovorca správy parku Tomáš Salov. „Operačné stredisko vyhlásilo druhý stupeň požiarneho poplachu a na miesto vyslalo 11 jednotiek požiarnej ochrany. Pomocou dronu sa nám podarilo lokalizovať miesto udalosti, teraz sme na lokalite a začali sme požiarny zásah. Požiarisko je na ploche zhruba 500 krát 200 metrov,“ dodal Kalvoda.

Pre dlhodobé sucho a súčasné teplo hrozí najmä v páse od Ústeckého kraja po južnú Moravu vznik a šírenie požiarov. Z dôvodu zvýšeného rizika vzniku požiarov meteorológovia vyzývajú ľudí, aby nerozrábali oheň v prírode, najmä v lesoch. Mali by sa tiež vyvarovať odhadzovania cigaretových ohorkov na zem alebo používania prenosných varičov. Ľudia by sa mali tiež riadiť vyhláškami a zákazmi, ktoré môžu obce a mestá vydať k suchu a nebezpečenstvu požiarov.

Zvýšené riziko požiarov

Začiatkom pracovného týždňa bude pršať a nebezpečenstvo požiarov by sa malo znížiť, vyplýva zo sobotňajšej výstrahy zverejnenej na webe Českého hydrometeorologického ústavu. V Prahe zároveň platí v súvislosti s touto výstrahou zákaz zakladania ohňov na rizikových miestach. Upozornenie na zvýšené riziko požiarov zatiaľ platí od sobotného neskorého dopoludnia do polnoci na pondelok pre Prahu, Stredočeský, Juhočeský, Pardubický, Královohradecký, Liberecký, Ústecký a Juhomoravský kraj, ako aj pre Vysočinu a západné časti Zlínskeho a Olomouckého kraja.

Od sobotných 11.00 do polnoci z nedele na pondelok v hlavnom meste platí zákaz zakladania ohňov na miestach zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, upozornil hovorca magistrátu Vít Hofman. V zozname rizikových miest sú lesné porasty a ich okolie do vzdialenosti 50 metrov od okraja lesa, potom lesoparky, parky, záhrady a ďalšie porasty umožňujúce vznik a šírenie požiaru, sklady sena či slamy a ich okolie do vzdialenosti 50 metrov a tiež poľnohospodárske plochy, na ktorých je porast umožňujúci vznietenie a šírenie požiaru.

Na takých miestach mesto zakázalo zakladanie alebo udržiavanie otvoreného ohňa vrátane fajčenia s výnimkou elektronických cigariet, odhadzovania horiacich či tlejúcich predmetov, používania pyrotechniky, lampiónov či pochodní.

Na nelegálnu párty do vojenského areálu prišlo 20 000 ľudí: Hrozí výbuch munície

