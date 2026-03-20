Škandál v nórskej monarchii: Princezná Mette-Marit priznala blízky vzťah s Epsteinom. Tvrdí, že bola oklamaná

Nórska korunná princezná Mette-Marit v rozhovore odvysielanom v piatok uviedla, že ju „manipuloval“ odsúdený americký sexuálny delikvent Jeffrey Epstein. V rozhovore pre verejnoprávnu televíziu NRK sa snažila vysvetliť ich blízky vzťah. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Meno Mette-Marit sa objavuje v dokumentoch týkajúcich sa Epsteina, ktoré začiatkom roka 2026 na základe novoprijatého amerického zákona zverejnilo ministerstvo spravodlivosti. Odhalilo sa tým ich blízke priateľstvo, čo v Nórsku vyvolalo diskusiu o tom, či sa môže stať kráľovnou.
Princezná priznáva chybu
„Samozrejme, že si prajem, aby som ho nikdy nestretla,“ povedala Mette-Marit počas asi 20-minútového rozhovoru. „Je pre mňa veľmi dôležité priznať si, že som si jeho minulosť lepšie nepreverila a tiež pripustiť, že som bola zmanipulovaná a oklamaná v takej veľkej miere,“ vyhlásila.
Princezná zároveň vyvrátila špekulácie o povahe ich vzťahu. Epstein sa v roku 2008 pred floridským súdom priznal k navádzaniu maloletej na prostitúciu, za čo bol odsúdený. V roku 2019 ho v USA zatkli druhýkrát a 10. augusta zomrel vo väzbe v newyorskej väznici, kým čakal na súdny proces za obchodovanie s ľuďmi na sexuálne účely.
Syn čelí vážnym obvineniam
„Išlo o priateľstvo, bol predovšetkým mojím priateľom. Pokiaľ sa ale pýtate, či mal náš vzťah inú povahu, tak odpoveď je nie,“ vysvetlila. Mette-Marit už skôr uviedla, že hlboko ľutuje svoj vzťah s finančníkom. Odhalenia o Epsteinovi poškodili jej reputáciu v čas súdneho pojednávania s jej 29-ročným synom Mariusom Borgom Höibym z predošlého manželstva.
Höiby čelí 38 obvineniam vrátane znásilnenia a napadnutia expriateľky a hrozí mu 16 rokov väzenia. Samotná princezná dlhodobo trpí chronickým ochorením pľúcna fibróza a jej zdravotný stav sa v poslednom období výrazne zhoršil.
Nahlásiť chybu v článku