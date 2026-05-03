Danko a Fico sa do seba pustili: Posielajú si tvrdé odkazy ako influenceri, problém je Ukrajina

Foto: TASR - Jaroslav Novák, Martin Medňanský

Roland Brožkovič
SITA
Andrej Danko a Robert Fico majú konflikt cez sociálne siete.

Predseda vlády Robert Fico odmieta vyjadrenie koaličného partnera Andreja Danka o hlasovaní za pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu. V podpore vstupu Ukrajiny do Európskej únie za splnenia podmienok problém nevidí

„Nie je pravda, že som podporil 90-miliardovú vojnovú pôžičku pre Ukrajinu. Bol som proti nej a zabezpečil som, aby sa SR na nej nezúčastnila,“ zareagoval Fico. Vyjadril sa aj k prípadnému vstupu Ukrajiny do Európskej únie. „Zastávam názor, že Ukrajina má právo na vstup do EÚ za splnenia všetkých podmienok, čo by z Ukrajiny robilo stabilného a bezpečného suseda. Presne takého Slovenská republika potrebuje,“ uviedol predseda vlády. Zároveň predsedovi SNS Andrejovi Dankovi odkázal, že žiada rešpektovať tento názor, ako on rešpektuje názor opačný.

„Neviete sa poučiť“

Na tento Ficov status dnes reagoval Danko ďalším príspevkom na sociálnej sieti, kde ešte viac pritvrdil. „Pán premiér Robert Fico, čakal som, že sa pri prvej možnosti opýtate Volodymyra Zelenského, prečo blokoval ropovod Družba, a nie že mu vyjadríte podporu za Slovensko pri vstupe Ukrajiny do Európskej únie,“ hovorí zjavne sklamaný Danko.

„Áno, máte právo na svoj názor, ale to nie je názor Slovenska, ako ste vo svojom stanovisku uviedli. Môj názor je, že ste mohli pôžičku 90 miliárd zablokovať, ako to robil Viktor Orbán. Zaplatíme ju všetci, keďže bola prijatá v mene Európskej únie. Spomeniete si na moje slová, keď vás opäť Brusel a Zelenskyj oklamú. Žiaľ, neviete sa poučiť, a to mi je najviac ľúto,“ dodal

Problémové vyhlásenie Fica

Andrej Danko pritom ešte v sobotu vyjadril sklamanie z predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), čím túto prestrelku začal. Nerozumie totiž tomu, prečo Fico povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že SR podporuje vstup Ukrajiny do EÚ. Danko sa voči tomu ostro ohradil. Zdôraznil, že Slovenská národná strana (SNS) je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí.

„Nedá mi, aby som sa nevyjadril k slovám Roberta Fica, lebo som naozaj šokovaný. Ja už tomu prestávam rozumieť. Najskôr Fico hlasoval za to, že 90 miliárd ide na Ukrajinu. Teraz zverejní video, že SR podporuje Ukrajinu pri vstupe do EÚ. A zase to budú tančeky, že ešte nie teraz, ale v budúcnosti. Poviem to aj osobne Ficovi, ak sa stretneme, že SNS nesúhlasí so stanoviskom, že Ukrajina patrí do EÚ,“ zdôraznil predseda národniarov.

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v sobotu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informoval o tom Úrad vlády SR. „Napriek tomu, že na niektoré témy máme rozdielne názory, máme spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi SR a Ukrajinou,“ vyhlásil premiér, ktorý pred Zelenským potvrdil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko prosí o zlom v počasí: Ten možno dorazí už čoskoro

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac