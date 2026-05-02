Na nelegálnu párty do vojenského areálu prišlo 20 000 ľudí: Hrozí výbuch munície

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Nebezpečnú zábavu si prišli užiť tisíce ľudí.

V sobotu sa na nelegálnej rave párty vo vojenskom areáli vo Francúzsku zišlo približne 20 000 účastníkov, ktorí ignorovali varovania pred rizikom nevybuchnutej munície a možných explózií. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.

Rave-podujatie v blízkosti mesta Bourges v strednom Francúzsku sa začalo v piatok a organizátori očakávajú, že počas víkendu, keď koncert dosiahne svoj vrchol, sa na ňom zúčastní až 30 000 ľudí z Francúzska a zo susedných krajín. „Napriek tomu, že ide o nelegálnu akciu, vláda prijala opatrenia na zaistenie bezpečnosti podujatia a obmedzenie akýchkoľvek nepokojov, najmä v záujme obyvateľov v okolí,“ uviedla príslušná prefektúra vo vyhlásení.

Najvyšší regionálny úradník Philippe Le Moing Surzur uviedol, že táto lokalita je „nesmierne nebezpečná z dôvodu nevybuchnutej munície, ktorú môže obsahovať“. Hoci moderné granáty nepredstavujú žiadnu hrozbu, varoval pred nebezpečenstvom, ktoré tvorí staršia nevybuchnutá munícia, a dôrazne vyzval účastníkov podujatia, aby sa vyhli blízkym lesom.

Foto: Profimedia

Išlo zároveň o protest

„Ide o miesto, ktoré sa využíva už 150 rokov, a vieme, že sa tam pravdepodobne nachádzajú staré delostrelecké granáty,“ povedal a dodal, že pyrotechnici ich tam pravidelne nachádzajú. Účastníci tejto obrovskej párty v nej vidia nielen príležitosť na oddych, ale aj na protest proti prísnejšej legislatíve zameranej proti nelegálnym techno-podujatiam. Na mieste bolo nasadených približne 600 policajtov a 45 hasičov.

„Pripravujeme sa na veľké stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes večer,“ povedala Edith Raquinová, starostka obce Cornusse, ktorá má 220 obyvateľov a nachádza sa dva kilometre od miesta podujatia.

Desivá noc na sídlisku: Východným Slovenskom otriasol silný výbuch, vznikol veľký požiar

Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností

