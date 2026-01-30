Šance na jadrovú haváriu na Ukrajine sa stávajú realitou: Varuje pred ňou 12 európskych krajín

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Spoľahlivé dodávky elektrickej energie sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku jadrových elektrární.

Dvanásť krajín varovalo pred rastúcim rizikom jadrovej havárie na Ukrajine počas piatkového mimoriadneho zasadnutia Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Pravidelné ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny nielenže vystavili milióny obyvateľov mrazivej zime, „ale majú negatívny vplyv aj na jadrovú bezpečnosť v krajine, čím sa šance na jadrovú haváriu stávajú realitou,“ upozornili krajiny v spoločnom vyhlásení.

Foto: SITA/AP

Útoky na ukrajinské rozvodne a čoraz závažnejšie poškodenia elektrických sietí podľa krajín ohrozujú jadrovú bezpečnosť, uvádza sa vo vyhlásení.

K iniciatíve sa pripojili Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Kanada, Litva, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

Na chladenie používajú externé dodávky elektriny

Aj keď jadrové elektrárne samy vyrábajú elektrinu, na chladenie rádioaktívneho materiálu v zariadeniach používajú externé dodávky elektriny. V prípade núdze využívajú záložné generátory. Keby chladiace systémy zlyhali, v najhoršom prípade hrozí roztavenie rádioaktívneho materiálu.

Prezident USA Donald Trump na štvrtkovom zasadnutí svojho kabinetu uviedol, že požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa jeho armáda zdržala útokov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá na jeden týždeň vzhľadom na mrazivé počasie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov následne v piatok oznámil, že Putin súhlasil s pozastavením útokov na ukrajinské mestá do 1. februára.

Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.

