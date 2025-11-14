Miroslav Lajčák prehovoril: Priznal, prečo komunikoval so sexuálnym delikventom Epsteinom

Bývalý slovenský minister zahraničných vecí a súčasný poradca predsedu vlády SR Roberta Fica Miroslav Lajčák podľa svojho piatkového vyjadrenia pre TASR v minulosti komunikoval s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností.
Otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po Lajčákovom odchode z New Yorku v roku 2018, pripomenul slovenský diplomat, ktorý tam dovtedy pôsobil ako predseda Valného zhromaždenia OSN. Lajčák zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy, ktoré – ako upozornil – v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.
Správu aktualizujeme.
