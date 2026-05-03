Ak ste si kúpili letenky, máte smolu: Známa letecká spoločnosť z ničoho nič končí. Toto odkazuje cestujúcim

Roland Brožkovič
TASR
Spoločnosť zo dňa na deň končí, všetky lety boli zrušené.

Americká letecká spoločnosť Spirit Airlines v sobotu oznámila, že ukončuje svoju činnosť. Nízkonákladová letecká firma, ktorá kedysi prevádzkovala stovky letov denne a zamestnávala približne 17 000 ľudí, uviedla, že „s okamžitou platnosťou začala riadené ukončovanie činnosti“. Prepravca na svojej webovej stránke uviedol, že všetky jeho lety boli zrušené a zákaznícky servis už nie je k dispozícii. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.

„Sme hrdí na vplyv nášho nízkonákladového modelu na toto odvetvie za posledných 34 rokov,“ uviedol prepravca Spirit Airlines v oznámení. Spoločnosť zákazníkom oznámila, že môžu očakávať vrátenie peňazí, ale nebude im asistovať pri rezerváciách leteniek u iných spoločností.

Vysoké ceny palív

Americký minister dopravy Sean Duffy uviedol, že cestujúci, ktorí si rezervovali lety so spoločnosťou Spirit, môžu obmedzený čas využívať špeciálne ceny u skupiny iných leteckých dopravcov a dodal, že iné letecké spoločnosti pomôžu pilotom a letuškám firmy Spirit vrátiť sa do ich domovských miest.

Foto: MarcelX42, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Trumpova administratíva zvažovala vládnu pomoc pre Spirit Airlines, ale dohoda sa nedosiahla. Prezident ešte v piatok popoludní povedal, že „sa tým zaoberáme“. Kolaps Spirit Airlines ukazuje, ako prudký rast cien palív spôsobený vojnou v Iráne postihol slabšie letecké spoločnosti.

Reštrukturalizačný plán firmy totiž predpokladal náklady na letecké palivo v sume približne 2,24 USD (1,91 eura) za galón (3,785 litra) v tomto roku a 2,14 USD v roku 2027. Ceny sa však do konca apríla vyšplhali na zhruba 4,51 USD za galón. Zástancovia záchrany Spirit Airlines, vrátane odborov zastupujúcich pilotov, letušky a pozemný personál, uviedli, že kolaps pripraví o prácu tisíce Američanov a poškodí spotrebiteľov znížením konkurencie a zvýšením cien leteniek.

Spoločnosť Spirit mala finančné problémy od pandémie COVID-19. Prvýkrát požiadala o ochranu pred bankrotom v novembri 2024 a potom v auguste minulého roka.

