Video: Česi bojujú s rozsiahlym lesným požiarom aj dnes, povolali 500 hasičov

požiar Česko

Reprofoto: X (@hasici_cr)

Michaela Olexová
TASR
V priebehu nedele bude na mieste zasahovať približne 500 hasičov, sedem vrtuľníkov a ďalšia špeciálna technika.

Český hasičský zbor v nedeľu pokračuje v boji s lesným požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Požiar vypukol v sobotu popoludní pri obci Rynartice, informovala agentúra DPA.

Podľa českých médií sa hasičom v noci na nedeľu podarilo zabrániť ďalšiemu šíreniu požiaru. Hovorca uviedol, že hasiči majú pod kontrolou dva úseky požiariska.

Podľa hasičského zboru požiar spaľuje najmä lesnú hrabanku, teda vrstvu opadaného lístia, ihličia, konárov a kôry na lesnej pôde.

500 hasičov, sedem vrtuľníkov a ďalšia technika

Oheň zatiaľ zasiahol plochu približne jedného štvorcového kilometra. V priebehu nedele bude na mieste zasahovať približne 500 hasičov, sedem vrtuľníkov a ďalšia špeciálna technika, uviedol spravodajský web Novinky.cz.

Problémy pri hasení spôsobuje ťažko prístupný terén. „Hasiči sa tam ťažko pohybujú,“ uviedol hovorca hasičov. Zatiaľ neboli hlásené žiadne zranenia.

Nad oblasťou požiaru bola vyhlásená bezletová zóna, ktorá platí aj pre drony a iné bezpilotné prostriedky. Kvôli zásahu hasičov bola uzavretá cesta medzi Jetřichovicami a Rynarticami. Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby do priestoru zásahu nevstupovala.

Český hydrometeorologický ústav v sobotu vydal výstrahu pred zvýšeným rizikom vzniku požiarov pre pretrvávajúce sucho. Výstraha sa týka rozsiahleho územia od severu Čiech vrátane Českého Švajčiarska až po juh Moravy.

V lete 2022 došlo v Českom Švajčiarsku k najväčšiemu lesnému požiaru v novodobej histórii ČR. Zasiahol viac ako 1060 hektárov a trval takmer tri týždne. Jeho rýchle šírenie bolo dôsledkom extrémneho sucha, horúčav a vetra.

Hasiči museli v sobotu zasahovať aj pri inom požiari v severných Čechách pri meste Chrastava, kde horelo na ploche približne 25 hektárov. Požiar sa podarilo lokalizovať a uhasili ho ešte v sobotu večer.

